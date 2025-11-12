La decisión del Tribunal de Disciplina de revocar el castigo de seis puntos a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes no solo significó un cambio importante en la liguilla del ascenso, sino que también desató la molestia del Colegio de Entrenadores de Fútbol.

Desde la entidad ya habían declarado su postura frente a la acusación de que el goleador del fútbol chileno dio instrucciones desde la banca en partidos del Ascenso. “No cumple los requisitos para oficiar como entrenador ayudante ni como entrenador principal“, condenaban.

Y mientras la Primera Sala consideró que los microbuseros faltaron a las reglas con la presencia del Taque en la banca, la Segunda Sala revocó el castigo y explicó que no se pudo comprobar en estrictos términos que Esteban Paredes haya ejercido labores de técnico en el Chago.

Ante este vuelco, el Colegio de Entrenadores lanzó un potente comunicado en donde aseguran que Esteban Paredes y Santiago Morning sí faltaron a las reglas, y califican la determinación del Tribunal de Disciplina como “una amenaza para la justicia deportiva del fútbol chileno“.

La Segunda Sala revocó el castigo a Santiago Morning por el caso Paredes y desató la furia del Colegio de Entrenadores | Photosport

Colegio de Entrenadores lanza potente comunicado por caso Esteban Paredes

En su cuenta oficial, el Colegio de Entrenadores declaró que “este Colegio es claro en manifestar que el accionar del personero fue claramente de carácter técnico, infringiendo no solo uno, sino dos artículos de las Bases de Competencias de Primera B 2025“.

“De acuerdo al fallo de primera instancia, se infringió el artículo 51 (no tener contrato como entrenador o entrenador ayudante con el club). Y de acuerdo a la documentación obtenida por esta organización, también infringió el artículo 52, al no cumplir con los requisitos para actuar como entrenador o entrenador ayudante (Licencia Pro Nacional o Pro Conmebol)“, sumaron.