Universidad de Chile sorprendió al fijar su interés en Juan Martín Lucero. Los Azules necesitan a un goleador para el 2026 y el argentino tuvo un buen paso en Chile, claro que con la camiseta de Colo Colo.

Mucho se ha hablado de que al Romántico Viajero le pena tener un delantero que no perdone. Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras no han terminado de convencer y sus préstamos finalizan al termino de esta temporada 2025.

El método para la llegada de Lucero

Rápidamente el interés de Universidad de Chile por Juan Martín Lucero generó mucho revuelo. Primero, tuvo un paso por Colo Colo, algo que siempre causa ruido para los hinchas, aunque el caso Matías Zaldivia podría ayudar a suavizar la polémica.

El otro punto, es que Lucero se fue de los Albos con bastante controversia a Fortaleza. Todo terminó con juicio y los brasileños debieron compensar a los de Macul. Sin embargo, todo esto no parece inquietar en el CDA, ya que en el pasado también buscaron a Octavio Rivero, quien también jugó en el Monumental.

Antes de la posible llegada de Juan Martín Lucero, en Universidad de Chile deben decidir qué hacer con Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras. Los Azules estarían interesados en quedarse con el primero, siempre y cuando Athletico Paranaense baje sus pretensiones, ya que lo tienen tasado en 1,5 millones de dólares. Contreras por su parte, regresaría a Antofagasta, club dueño de su pase.

Sacar a Lucero de Fortaleza no sería sencillo, pero la U apelaría a la “fórmula Di Yorio”. El club de Ceará está por perder la categoría y no sería negocio mantener al Gato en el equipo, mismo escenario que vivió el Palote con Paranaense en 2025. De esta manera, Juan Martín arribaría a préstamo a los Azules, según detalla Radio ADN.

Lucero le antotó dos goles a U. de Chile jugando por Colo Colo. Imagen: Photosport

Habrá que esperar a medida que avance el mercado si la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile se concreta. Sería un verdadero golpe no solo por su nivel, sino que también por su buen y mal historial con Colo Colo.