La polémica entre Mauro Icardi, China Suárez y Wanda Nara está lejos de terminar y cada día se suman nuevas páginas a este inesperado triángulo amoroso que repleta las páginas de espectáculos al otro lado de la cordillera.

La actriz argentina, que fue pareja del actor nacional Benjamín Vicuña, compartió unas veraniegas imágenes en sus redes sociales en donde algo captó la atención de sus seguidores: El reloj que utilizó es el mismo que tiene Icardi.

Fue la misma Wanda Nara quien confirmó la situación a los medios argentinos, agregando un nuevo dato. “Este reloj se lo regalé yo a Mauro por un aniversario”.

Pero la polémica no terminó allí, ya que durante este jueves la conductora de Bake Off reveló chats entre ambos en donde ella le reclama al jugador del Galatasaray por el reloj y además, él se lanza contra China. “Le diste el reloj que yo te regalé para lastimarme”, acusa Wanda en los chats. Icardi responde: “¿Vos me lo regalaste? Me lo compré en Roma”.

Mauro Icardi se lanza contra China en chats filtrados

En los mensajes de WhatsApp que filtró la conductora argentina a través de su cuenta de Instagram, el futbolista se refiere a China, con quien tuvo un affaire que es indicado como una de las causas de la separación.

“Perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, perder todo por esta guerra innecesaria. Compararte con la China Suárez, que es una moncha de mier… Y encima lo que más bronca me da es que ella queda bien. Y vos como una pelotuda. Es inexplicable todo”.

“Es inexplicable porque habías salido adelante y quedado como una reina y manejaste todo de la mejor manera para dejarla mal y vos quedar ahí arriba siempre”.

“Hoy perdiste toda credibilidad. Perdiste todo el glamour. Perdiste todo. ¿Cómo te podés castigar así sola?”, le señaló.