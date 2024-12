La conductora argentina se lanzó con todo contra su ex pareja, tras encuentro con China Suárez.

Un intenso conflicto se está desarrollando al otro lado de la cordillera entre Mauro Icardi, Wanda Nara y China Suárez, luego de que la exesposa del futbolista y actual pareja del artista L-Gante, arremetió con todo contra en contra ambos en el programa de Susana Jiménez.

Pero eso no es todo, ya que en el programa LAM se expusieron nuevos detalles del quiebre, entre ellos un audio en donde se refiere a la situación.

Los audios de Wanda sobre el quiebre con Icardi

En el programa argentino expusieron los audios de la conductora de Bake Off Famosos en donde se refiere al quiebre y lo que hizo para proteger sus bienes.

“Todo el mundo dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mier… Lo obligué a que me firme la división de bienes. Yo lo hice al toque”.

Agregando que siguen casado, que no han firmado el divorcio pero sí la separación bienes. “Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganas, yo sigo al lado tuyo, gánalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chup… un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice”.

Asimismo, en el audio señala que estaba lista para tomar sus valijas ante cualquier cosa. “Me aseguré con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierd…, capaz”.

Wanda señala que lo hizo porque no quería pasar por la misma situación que pasó con su ex pareja, el futbolista Maxi López.

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro”.

“Mauro era mi amigo y si yo dejaba mi familia y todo por él sabía que era por algo serio. Entonces, quería el divorcio, pero la división de bienes me tardó 8 años. Para mí eso fue un trauma”, se escucha en los audios.

Wanda arremete contra la China

Asimismo, en el programa de Susana Jiménez, Wanda habló de un reciente encuentro con la China en un restaurant, lo cual fue captado por la prensa. “La fui a saludar, pero no filmándola como dijeron. Elián la saluda porque trabajaron juntos y eso en su momento lo sentí como una provocación. Conozco a la gente que trabaja con Elián”.

“Vos querés hacer un tema con el que es amigo mío, que públicamente lo relacionan conmigo, ¿no es cómo tocarme un poquito?. Le pregunto cómo está y le dije que bajemos un cambio. Ella me dice que somos gente grande, no me interesa Mauro (Icardi), ya fue, no tengo nada con él”.

Agregando que el sorprendió la actitud de la actriz. “Si vos estás acá, mostrándote a una mesa de una persona que causaste daño… me tenés a mí del otro lado cuando yo, hace tres años, si te veo en algún lugar, me voy, pero no por mí, sino por un grupo de diez amigas, que donde te ven lo que te hizo Pampita es poco, te matan”.