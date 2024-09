Una inesperada noticia sacudió a los medios argentinos durante las últimas horas, cuando se reveló que Pampita y Roberto García Moritán habrían puesto fin a su matrimonio tras casi cinco años juntos y una hija en común.

La relación entre la modelo y el político comenzó en agosto del 2019 y en noviembre del mismo año decidieron casarse, dos años después, es decir, el 2021, nació Ana, su hija.

Recientemente, los rumores de quiebre entre ambos comenzaron a escalar, luego de que se filtró que Moritán se habría ido de la casa que comparten, hospedando por cuatro noches en un hotel de Recoleta, Argentina.

El quiebre de Pampita y Moritán: Revelan motivos

A pesar de que ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, las especulaciones no han faltado y de hecho, en el programa LAM los panelistas conversaron con cercanos a la pareja quienes revelaron algunos motivos detrás de la separación.

“Alguien del entorno cercano de Pampita me confirma que está separada. Ahora se está por ir de viaje. En octubre y en noviembre va a Tailandia y a México”, comenzó señalando Yanina Latorre.

“Ella se cansó, se hartó, no hay una tercera persona, esta persona me dice que él está muy en su rol político, que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”.

“Que ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró porque le pareció un dulce y después se fue dando cuenta que es un nabo”, señaló, para luego agregar: “Otra cosa que me cuentan es que él, con este cargo político que tiene, se la pasa pelotudeando en eventos, cavas, cuisine, cosas que ella no…”.

Por otra parte, Ángel de Britto comentó: “Algunos señalan, y esto no me consta para nada, que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura porteña. Es el fin de la carrera política de Moritán. Ojalá que no. ¿Pero sabés dónde me genera más sospecha? En que no hablan”.

Revisa el momento a continuación