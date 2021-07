Pura buena onda: Roberto García Moritán, esposo de Pampita, revela como es su relación con Benjamín Vicuña: "Es un gran tipo"

Roberto García Moritán, esposo de la modelo y figura televisiva Carolina Pampita Ardohain con quien recientemente se convirtieron en padres de una bebé a quien llamaron Ana, nombre de pila de la trasandina, visitó el programa "Es por ahí" en donde se refirió a su relación con la ex pareja de su esposa, el actor nacional Benjamín Vicuña.

En el espacio, el economista comenzó hablando sobre el nacimiento de su hija y como se ha sentido su pareja tras dar a luz el pasado jueves.

"Ella se brinda, se entrega. Es muy transparente con sus sentimientos y yo traté de estar a la altura, en la misma sintonía. Desde el primer momento intenté hablarle desde lo más profundo de mi corazón. Y le hice una promesa, que es tratar de hacer de su vida la vida más feliz posible. Voy a tratar de cumplir todos sus sueños", expresó Roberto.

Guido Záffora integrante del espacio señaló: "Lograste algo muy importante, que fue sanar su vínculo con Benjamín. Son una familia ensamblada. De hecho, la China saludó a Pampita por el nacimiento de Ana en las rede sociales. ¿Cómo fue el encuentro, el momento que conocieron a Ana?”.

Moritán expresó que no que profundizaría en el tema, pero tuvo positivas palabras para el actor de Demente. “Si no te molesta, yo de ese tema preferiría no hablar. Lo que sí te puedo decir es que la relación de ellos siempre fue excelente y que Benjamín tiene mucho que ver también. Es un gran tipo”, cerró.