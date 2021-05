Benjamín Vicuña desmiente rumores de contagio de Covid-19: "La Salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular"

El actor nacional Benjamín Vicuña utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores que comenzaron a circular este viernes, luego de que algunos medios de comunicación informaran que el protagonista de "Demente" habría contraído Coronavirus.

Vicuña se encuentra en Argentina grabando para la producción de Primero Nosotros, en donde informaron que el actor supuestamente estaba con síntomas de covid-19. La noticia fue dada a conocer por el espacio Mucha Radio, donde señalaron que “el Gremio llamó a una Asamblea porque expuso a todos los trabajadores“.

Sobre estas declaraciones, el actor nacional uso su cuenta de Instagram para desmentir lo señalado y terminar con los rumores.

“La Salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular" comenzó señalando, a lo que luego agregó desmintiendo los dichos: "Estoy bien. tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hispo cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos labores y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio".

“Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos”, enfatizó Vicuña.

“Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas“, concluyó en su mensaje.

Benjamín Vicuña fue a grabar #ElPrimeroDeNosotros y descubrieron en el ingreso al canal que tenia síntomas de COVID.



Explicó que los tenía hacía 4 días y no entendía por qué no lo dejaban entrar.



El Gremio llamó a una Asamblea porque expuso a todos los trabajadores.@ferigle pic.twitter.com/r2VBIrXmXk — MR 89.5 (@mucharadio895) May 28, 2021