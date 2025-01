Tras semanas de rumores, Mauro Icardi finalmente confirmó su relación con China Suárez al publicar imágenes de la actriz argentina junto a sus hijas. En la misma línea, lanzó un comunicado atacando a su ex pareja y madre de las menores, Wanda Nara.

Con el mensaje “El amor siempre vence al odio”, el futbolista compartió una serie de imágenes en donde aparece la actriz de Casi Ángeles, las hijas de la actriz y sus hijas, terminando así con las especulaciones y revelando que están juntos, señalando además que las menores siempre supieron de la identidad de la actriz tras el WandaGate y que son fans de su música.

Mauro Icardi se lanza contra Wanda

En un comunicado, el futbolista se lanzó contra su exesposa. “Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijos como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades… ¿Hasta cuándo queremos creer y vivir en la mentira?”.

Acusó a la conductora de Bake Off de dejar plantada a sus hijas en numerosas ocasiones. “Como si fuera poco, les aseguró a sus hijas que las vendría a buscar el 5 de enero. La esperaron vestidos y expectantes y una vez más las volvió a plantar, y recién el 6 de enero, después de que mis abogadas intervinieran, pude lograr que recibiera a sus hijas en una estación de servicio, como pidió”.

En la misma línea arremetió por su romance con L-Gante. “Yo nunca le hablo mal a mis hijas de su madre, ni les cuento que ella decidió romper la familia por la persona que fue su amante durante 3 años y que terminó blanqueando como su ‘novio’… Y por el cual se instaló en la Argentina durante 2 años, cuando las nenas estaban escolarizaras en Turquía De hecho, solo no estuvo en la Argentina los únicos 3 meses que su novio estuvo preso”.

“¿A quién le quiere mentir? ¿A quién quiere engañar? ¡Basta de mentiras por Dios! El colmo de todo esto, es que mis hijas supieron siempre que Eugenia era ‘La China’. Asimismo, la buscaban en YouTube y en Spotify para escuchar sus canciones de las cuales se hicieron fans y tengo prueba de ello, las cuales elijo hoy preservar por la integridad de mis hijas”, cerro.

