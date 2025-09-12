Gerard Fernández había entrado pocos minutos antes de recibir un toque de fantasía que hizo Alexis Sánchez, quien tenía todo fríamente calculado en su mente. Y lo ejecutó a la perfección con su taco. Desvió la pelota con la intensidad adecuada para dejar a un compañero con algo de ventaja.

Peque sacó un tiro inatajable, pero su festejo definitivo tuvo que esperar. El juez de línea levantó la bandera. Aunque el VAR rectificó la decisión y finalmente el gol de Fernández sí subió al marcador. Quedaban cinco minutos y el tocopillano ya se había hecho notar de gran forma en el Sevilla.

“Se ha sentido contento, pero a la vez no se sabía si era gol. Por el fuera de juego no podía celebrarlo, pero me puse muy contento. Vengo trabajando mucho para que pasen estas cosas. El empate nos ayudará para lo que viene”, manifestó Peque, volante ofensivo de 22 años.

El festejo temeroso de Gerard Fernández, Peque, tras la asistencia de Alexis Sánchez. (Fran Santiago/Getty Images).

Para Fernández, el equipo adiestrado por el argentino Matías Almeyda tuvo un gran mérito. “Se ha visto un Sevilla que apretó los dientes y por garra o corazón fue para adelante. No pudimos meter el tercer gol, pero ganamos un punto y tenemos que hacerlo el partido siguiente”, fue el desafío que dejó el ex jugador del Barcelona B.

Publicidad

Publicidad

ver también “Estaba volando”: DT de Sevilla celebra debut de Alexis y alucina con su taco viral en España

Gerard Peque Fernández aplaude la calidad de Alexis Sánchez

Gerard Fernández fue muy elogioso por la trayectoria de Alexis Sánchez. Y también con esa gran asistencia que dejó el chileno en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. “Qué te voy a decir, en todos los equipos que ha estado”, introdujo el hispano de 22 años, quien había imaginado precisamente lo que hizo el goleador histórico de la Roja.

SEVILLE, SPAIN – SEPTEMBER 12: Alexis Sánchez of Sevilla FC looks on from the bench during the LaLiga EA Sports match between Sevilla FC and Elche CF at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on September 12, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Hizo un desmarque en diagonal. Vi que iba, me di vuelta para ponerme de cara, pensaba que me la podía dar ahí. Me la tocó súper bien. Gracias a dios entró, que es lo importante”, manifestó Peque Fernández, quien también fue muy crítico con la celebración de Rafa Mir en uno de los tantos del Elche.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ante el ex jugador del cuadro nervionense, Peque dijo que “creo que se ha sobrepasado un poco. No quiero entrar mucho en el tema, entiendo la afición que está enfadada. Un jugador que llevaba aquí tres años. No era necesario, cada uno es mayorcito para hacer sus actos. No me meto en eso”. Y en la hinchada del Sevilla ya se ilusionan por ver las sociedades en las que puede aportar Alexis Sánchez. El tiempo y el nivel de AS10 dirá…

ver también “Es el primero que…”: DT del Sevilla pone en un altar a Alexis Sánchez previo a su debut

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

El Sevilla se ubica en el 11° lugar de la tabla de posiciones en La Liga de España 2025-2026 con cuatro puntos en cuatro partidos jugados.

Publicidad