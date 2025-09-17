Pronósticos Liga de Quito vs São Paulo: los Albos quieren golpear primero en Ecuador

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en LDU Quito vs São Paulo, por la ida de los cuartos de final de la Libertadores.

Liga de Quito y São Paulo jugarán la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, con los Guerreros Albos buscando hacerse fuertes en casa para viajar a Brasil con ventaja.

Ambos equipos vienen de ganar por la mínima diferencia en sus compromisos más recientes de liga. El cuadro brasileño intentará tomarse revancha de la eliminación sufrida en los cuartos de final de la Sudamericana 2023, torneo que terminó conquistando el conjunto ecuatoriano.

Con este choque en el horizonte, nuestro especialista te trae los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Liga de Quito vs São Paulo

Resultado del partido: Liga de Quito 1.88 Ambos equipos anotan: No + Goles totales: Menos de 3.5 1.78 Atajadas de Gonzalo Valle: 3+ 1.88

Liga de Quito es un claro favorito como local

Liga de Quito está invicto como local en la copa, con tres triunfos y un empate. Tampoco registra derrotas en dicha condición en lo que va del año, contando todas las competencias (ocho igualdades y 10 triunfos) y en total acumula 28 presentaciones sin derrotas en su casa.

São Paulo perdió en la última salida de su casa, 1-0 ante Cruzeiro, y lleva cuatro encuentros sin ganar como visitante.

Resultado del partido: Liga de Quito – 1.88 en Betano

No marcan los dos equipos

En los cuatro partidos de los Guerreros Albos como locales en la Copa Libertadores, no anotaron los dos equipos y se registraron menos de cuatro goles.

Misma situación para el Tricolor Paulista, en sus cuatro encuentros de visitante, no lograron marcar ambos conjuntos y el marcador registró tres tantos o menos.

Ambos equipos anotan: No + Goles totales: Menos de 3.5 – 1.78 en Betano

Gonzalo Valle protege su portería

En cinco de sus ocho partidos en la Libertadores, Gonzalo Valle, el portero de LDU Quito, registró más de dos atajadas.

Alcanzó ese número de paradas en 10 de sus anteriores 16 encuentros, contando todas las competencias.

Atajadas de Gonzalo Valle: 3+ – 1.88 en Betano

Cuotas en Liga de Quito vs São Paulo

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

