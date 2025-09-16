La Roja pierde a un candidato: Gustavo Quinteros llega a un “enemigo” y dirigirá a 3 chilenos

Uno de los candidatos que sonaba fuerte para llegar a la selección chilena era Gustavo Quinteros, sin embargo, el entrenador con pasado en Colo Colo no llegará a la Roja.

El argentino nacionalizado boliviano dijo en más de una ocasión que le gustaría dirigir a Chile en un proceso clasificatorio, pero aquello deberá esperar porque vuelve a ruedo en su país natal.

Quinteros, que hace poco negoció su regreso al Cacique y lo desechó, será el nuevo entrenador del flamante “enemigo” del fútbol chileno: está listo en Independiente de Avellaneda.

Gustavo Quinteros interrumpe sus vacaciones en Miami para firmar en Independiente

Gustavo Quinteros tras su paso por Gremio vuelve al fútbol argentino, porque La Nación de Argentina publicó que tiene un acuerdo de palabra con el Rojo.

“Gustavo Quinteros arregló de palabra y acordó como nuevo entrenador de Independiente”, publicó el prestigioso medio transandino.

“La dirigencia de Independiente se movió y en las últimas horas llegó a un acuerdo de palabra con Gustavo Quinteros para que sea el nuevo director técnico del Rojo, luego de una reunión en la que ambas partes alcanzaron una definición tanto en el aspecto deportivo como en lo económico”, agregó el citado medio sobre el reemplazante de Julio Vaccari.

Quinteros llega a un equipo que tuvo problemas hace muy poco con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana e interrumpe sus vacaciones en Miami para tomar el proyecto.

El estratega firmará el jueves, según datos del mismo medio, y será el nuevo director técnico de los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral, figuras de Independiente.

