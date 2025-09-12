En la previa al Mundial Sub 20: Damián Pizarro disponible para debutar en Le Havre

Al límite del cierre del mercado de fichajes en el fútbol europeo, al delantero chileno Damián Pizarro lo mandaron a préstamo desde el Udinese italiano, club dueño de su pase, hasta el Le Havre de la Ligue 1 de Francia por toda la presente temporada.

Si bien ya entrenaba a la par de sus nuevos compañeros, durante el receso por la fecha FIFA el ex Colo Colo estaba tramitando su permiso de trabajo para poder estar a disposición con miras a los próximos desafíos de su equipo.

Tras una larga espera, y según revela el portal galo Le Havre-Normandie, Pizarro recibió la notificación oficial desde la prefectura de Seine-Maritime, en la ciudad francesa de Ruan, de que le validaron su expediente y así puede trabajar en Francia.

Damián Pizarro listo para debutar en Le Havre

Este permiso administrativo le permite al atacante chileno poder jugar la temporada 2025-26 en la Ligue 1, algo que esperaba con ansias su entrenador Didier Digard, quien lo tiene en consideración para el reinicio del torneo galo.

Así las cosas, Pizarro estará incluido en la nómina de futbolistas del Le Havre que viajarán este viernes hasta Estrasburgo, donde disputarán su encuentro por la cuarta fecha ante el Racing de esa ciudad, este domingo 14 de septiembre a las 12:15 horas.

El encuentro es clave para el conjunto de la región de Normandía, quien viene de obtener su primer triunfo de la campaña antes del receso, por 3-1 ante el Niza, y actualmente se ubica en la 11° posición con tres puntos luego de tres jornadas.

Los números del chileno en Europa

En su primera temporada con el Udinese, que lo compró desde Colo Colo, Damián Pizarro disputó 29 minutos con el Primer Equipo y otros 276 en el cuadro primavera, en un total de siete juegos donde sólo registró una asistencia.