En los últimos días Damián Pizarro ha hecho noticia luego de dejar el Udinese después de una temporada para el olvido. El delantero no sumó los minutos que esperaba y las cosas parecían no mejorar para la campaña que arranca.

Es por ello que el ex Colo Colo decidió armar sus maletas y buscar un nuevo destino, recibiendo el llamado desde Francia. El Le Havre logró un acuerdo pro un préstamo del jugador para que se vaya a la Ligue 1, una movida que tiene también un deseo de los propios dueños detrás.

Y es que este miércoles en Italia revelaron que la familia que manda en el cuadro bianconeri tiene un importante deseo con esta situación. Esto, pensando en el futuro del equipo, donde quieren tener al chileno como una pieza clave.

Dueños del Udinese quieren pulir a Damián Pizarro en Francia

La salida de Damián Pizarro tiene todo un trasfondo con los dueños del Udinese. La prensa italiana dio a conocer que el adiós del delantero al Le Havre es por petición de quienes mandan en el Zebrette para que pueda explotar.

Damián Pizarro tiene más que ilusionados a los dueños del Udinese. Foto: Getty Images.

Fue el sitio Mondo Udinese el que contó los detalles de esto. En un artículo sobre el artillero, explicaron que la inversión hecha quieren recuperarla y, para ello, quieren darle rodaje a quien consideran una pieza clave en los próximos años.

“La aventura de Pizarro termina por ahora, con la esperanza de que pueda jugar más en otro equipo. Los Pozzo, en particular, esperan contar con un Pizarro más completo en el futuro, listo para el primero equipo“, señalaron.

A sus 20 años, el delantero se va a un destino en el que le prometen tener muchas más oportunidades. En un torneo que ha ido en alza en los últimos años, el chileno espera ser lo que prometía en su paso por Colo Colo.

Los dueños del club también ruegan que pueda ir agarrando el ritmo que no le dieron para que así pueda volver ya con más rodaje en Europa. Así, saber si es que realmente puede aportar y no se hunde como tantas promesas de nuestro fútbol.

Damián Pizarro deja atrás al Udinese para poder enfocarse en lo que será su paso por el Le Havre. El delantero está más que ilusionado con el desafío y apuesta a demostrar que su salto no fue casualida.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Udinese?

Damián Pizarro se va a préstamo del Udinesea, donde logró disputar un tota de 7 partidos oficiales entre el equipo Primavera y el plantel de honor. En ellos no tuvo goles, aportó con 1 asistencia (Sub 20) y alcanzó los 305 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo puede debutar Damián Pizarro en Le Havre?

Damián Pizarro se olvida por ahora del Udinese y comienza su lucha por tomar camiseta de titular en Le Havre. El delantero puede hacer su estreno en la Ligue 1 este domingo 31 de agosto cuando, desde las 11:15 horas, reciban al Niza.

