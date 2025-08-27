Damián Pizarro sorprendió a todos en las últimas horas, no solo por integrar la lista provisional de Nicolás Córdova de cara a la Selección Chilena Sub 20 que jugará el Mundial de septiembre.

También porque el ex Colo Colo se adelantó, y bastante, a Alexis Sánchez en su futuro en el Udinese para tomar sus maletas y partir con destino a uno de los clubes históricos de Francia.

Le Havre lo recibió con los brazos abiertos y buscará en la Alta Normandía la oportunidad que no pudo encontrar en Italia. Sin embargo, el mundo del fútbol también reacciona al fichaje del chileno.

ver también El “problema” que Damián Pizarro deberá enfrentar en su nuevo equipo en la Ligue 1

El mundo del fútbol reacciona al fichaje de Damián Pizarro en Francia

En ese sentido, el mundo del fútbol mira con cierto recelo la llegada de Damián Pizarro a la Ligue 1, más que nada por el pobre paso por el Udinese, y los escasos minutos disputados.

De hecho, L’Equipe, el medio deportivo más prestigioso de ese país, le dedicó una nota sobre los detalles del traspaso, cesión desde el cuadro italiano, como también sus pocas oportunidades ahí.

ver también Video: Damián Pizarro sorprende hablando en francés en su llegada al Le Havre

“El chileno viene de una temporada bastante discreta con el club italiano, habiendo disputado solo tres partidos (dos de la Serie A y uno de la Copa de Italia) con apenas 29 minutos de juego como profesional”, señalan.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, también destacaron su gran paso por Colo Colo. “Jugador bastante exitoso con su club de formación (12 goles, 8 asistencias)”, donde ganó la Copa Chile y el Campeonato Nacional de 2023.

L’Equipe hablando sobre el fichaje de Damián Pizarro en Francia. Foto: Captura.

Por el contrario, quien tuvo un poco más de dureza para hablar del chileno fue el medio local Paris Normandie, quien dio a conocer a nivel mundial el fichaje del jugador hace unos días.

Publicidad

Publicidad

Al principio, eso si, destacan que el exjugador del Cacique es una gran oportunidad, una suerte de diamante en bruto. “Otro hallazgo, quizás incluso una excelente oportunidad“, dice la nota.

ver también Oficial: Damián Pizarro se adelantó a Alexis Sánchez y tiene su oportunidad en histórico club europeo

Luego, dedicaron algunas líneas que pueden cruzar en lo cruel, pero que refleja la mochila con la que llega a Francia. “Formado y revelado en su tierra natal bajo la camiseta de Colo Colo, apenas tuvo que morder las migajas en la Serie A (2 partidos, 14 minutos), lo que le faltó para marcar su primer gol en suelo italiano”, comentan.

Parte de la publicación de Paris Normandie sobre el fichaje de Damián Pizarro. Foto: Captura.

Publicidad

Publicidad

Próximo desafío del chileno con Le Havre en la Ligue 1

Ya integrado a la disciplina con sus compañeros, Damián Pizarro comenzará a buscar su primera oportunidad en el fútbol francés. Le Havre recibirá a Niza por la tercera fecha de la Ligue 1, este domingo 31 de agosto a las 11:15 hrs.