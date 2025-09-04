Damián Pizarro dejó el Udinese para buscar minutos en la Ligue 1 de Francia, en parte porque un atacante seleccionado de España ganó mejor consideración en la escala del director técnico Kosta Runjaiç. El ex atacante de Colo Colo pasó a préstamo al Le Havre del fútbol galo.

En tanto, Iker Bravo sigue como parte del plantel bianconero, que tampoco cuenta con Alexis Sánchez: sabido es que el tocopillano fue fichado por el Sevilla en condición de agente libre en una movida que generó muchísimos cuestionamientos.

Mientras los dos chilenos que ya no pertenecen al cuadro de Friuli intentan adaptarse lo más rápido posible a sus nuevos clubes, Bravo dejó unas declaraciones que causaron muchas críticas. Entre risa y rabia. Por lo menos, generaron sorpresa.

Iker Bravo en acción con el Udinese. (Timothy Rogers/Getty Images).

Fue en una entrevista flash con el programa El Chiringuito, uno de los famosos shows televisivos españoles. “Vinieron varias opciones y al final, me vine al Real Madrid. Es así. Pienso que es trabajo. Ya no veo fútbol, no me gusta”, reconoció el delantero de 20 años, quien pasó por los Merengues y por el Bayer Leverkusen de Alemania. Llegó a la Casa Blanca desde… ¡el Barcelona!

Iker Bravo en acción por el Leverkusen alemán, donde jugó apenas 2 partidos. (Christof Koepsel/Getty Images).

Iker Bravo, el seleccionado de España que compitió con Damián Pizarro en Udinese: “Me gusta callar bocas”

Por estos días, el ex compañero de Damián Pizarro en el Udinese está en la concentración de la Selección de España Sub 21. Fue en ese contexto que dio esa entrevista a El Chiringuito, donde había preguntas de rápida respuesta. Y otras, no tanto.

“Me gusta jugarlo, verlo no me gusta”, dijo Iker Bravo sobre si acostumbra a mirar la actividad a la que se dedica profesionalmente. Tiene un punto: un trabajador no tiene por qué ser fanático de su ocupación. De todas maneras, asume que habrá malas palabras de los hinchas. Por sí o por no.

Sobre todo en el fútbol profesional. “Estaba flipando, me empezaron a insultar. En el fútbol ha pasado toda la vida. El futbolista tiene que responder en el campo. Vinícius respondiendo en el campo. Lamine respondiendo en el campo. Me gusta callar bocas”, sentenció Iker Bravo, quien hizo dos goles en la Serie A pasada. Y lleva dos partidos en la actual con la camiseta del Udinese.

