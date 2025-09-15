Chile logró un triunfo contundente sobre Luxemburgo en Copa Davis. Fue un 4-0 categórico que dejó muy contento al capitán del elenco nacional, Nicolás Massú, quien además hizo hincapié en el roce que tomaron nuevos jugadores.

“Invité a tres jóvenes, Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez“, señaló en conferencia de prensa e hizo énfasis en este último, una de las grandes promesas del deporte nacional.

Sobre Pérez dijo que “es un chico de 16 años que el año pasado terminó número 1 de Sudamérica, por lo tanto entre antes viva esto mejor, que comparta con los más grandes, lo que es jugar con presión, el vestuario, los entrenamientos”.

De hecho contó la experiencia que tuvo durante su carrera. “Yo viví eso desde joven, me tocó, a algunos les toca más grande. Me nominaron con 15 años, debuté con 16 años, eso te hace madurar, te da oportunidades”, señaló Massú.

Benjamín Pérez, una de las promesas del tenis chileno

“Después si juegas puntos importantes, no es tan fuerte ni drástico entrar a la cancha. Hay que vivir esas etapas, eso me ilusiona, no siempre se puede por la logística. De visita es más caro, pero están en la etapa para vivir esto”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

La alegría de Massú por la Copa Davis

También el Nico destacó el ambiente que hubo el fin de semana, por el apoyo que recibieron los jugadores chilenos del público.

ver también Chile avanza en Copa Davis: Inédita dupla del dobles asegura tercer punto ante Luxemburgo

“Espectacular, siempre es así Copa Davis, sobre todo aquí. Yo recuerdo cuando vi a los 11 años mi primera Davis. A medida que fui creciendo, fui invitado, nominado y luego muchos años jugando por todo Chile”, destacó.

“Ahora soy capitán, me voy acostumbrando, pero estoy contento por el apoyo de la gente. Se llenó los dos días, se sintió la localía, con nuestras condiciones y todos se portaron de maravilla”, remató Massú.

Publicidad