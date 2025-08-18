Fin de semana tenebroso para la Universidad de Chile. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez cayó ante Audax Italiano y rifó las chances de ser campeón, sobre todo, tras el triunfo ulterior de Coquimbo Unido.

Ahora, las energías se ponen en el desafío internacional. Copa Sudamericana asoma como la gran chance de tener un año glorioso. Pero, para eso, tendrán que superar a Independiente de Avellaneda en Argentina. Y con la falta de gol que ha tenido el equipo laico, asoman serias dudas.

Paradójicamente, el delantero que sonó tanto en la U y que hizo delirar a los hinchas, marcó su primer tanto frente al Romántico Viajero. Estamos hablando de Eduardo Vargas y su gol triste en el Estadio Nacional.

ver también La resiliente tarde de Eduardo Vargas ante la Universidad de Chile: “Fue algo lindo, pero extraño”

Alaban a Edu Vargas: el aporte resaltado por su DT

Audax Italiano subió en la tabla de posiciones. El cuadro de Juan José Ribera se posicionó como tercero, tras el laborioso triunfo ante la Universidad de Chile. Fue, justamente, el DT el que salió a sacar la voz sobre el aporte de Eduardo Vargas en la proeza dominical.

“Su partido fue el que esperábamos, marcó muy buenas acciones ofensivas y buenos movimientos a la espalda. Anotó, estuvo fino con el balón y el segundo tiempo el equipo en general tuvo un mejor juego. Eso fue porque Eduardo y Leo participaron en la organización“, comenzó diciendo el técnico itálico.

“Estamos contentos por su primer gol. Desde el día uno se metió de lleno a trabajar y entrenar. Nunca ha querido salir. Llevó a sus compañeros a cuidarse un poco más porque lo ven bien físicamente. No son sólo 90 minutos de la cancha, veo lo externo y es un jugador que colabora mucho“, enfatizó el DT tano, resaltando el aporte de Edú.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano por la Liga de Primera 2025?

Será el próximo sábado 23 de agosto, a las 17.30 horas, cuando Audax Italiano tendrá un encuentro de gran relevancia ante Coquimbo Unido. Un triunfo itálico le puede devolver la emoción al torneo.