El día después del caos. La revancha entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelada por los horribles y violentos hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América, incluida una encerrona de hinchas del Rojo y la policía argentina, que terminó en una verdadera masacre para los fanáticos azules.

En conversación con RedGol, el ex entrenador de la U, Héctor Pinto manifestó tajante que “tienen que ser sancionados los dos equipos, muy a pesar mío, pero para dar un muy buen ejemplo, debe haber un castigo drástico“.

Y Pinto fue más allá: para el deté nacional uno de los grandes responsables fue el entrenador de Independiente, Julio Vaccari, quien en la previa declaró que su obligación era ganar el partido y la serie, incluso con trampa si era necesario.

“Realmente el que se pasó y mucho de la raya fue Independiente. Las declaraciones del técnico de ellos… dónde vamos a llegar. Él es el que incita. Yo le quitaría el título de entrenador“, sostuvo.

Agregó que “no puede dar esos mensajes. No puede. No puede decir lo que dijo, aunque lo piense. De verdad es una vergüenza lo que pasó“.

Héctor Pinto complementó que “antes de entrar al estadio ya había sido apedreada la gente de la U, venía de antes la cuestión. Como si hubiese estado preparado todo. Tengo un amigo argentino… Me dijo: Independiente y su técnico están con una presión enorme, si no ganan este partido van a dejar la crema. Me lo dijo antes de que pasara todo“.

“Y mira lo que pasó. No puede ser. Me da vergüenza ser parte del fútbol, pero al menos yo tengo principios y valores que no van con los comentarios que hizo ese técnico”, sentenció el ex DT de la U campeona en 2004.