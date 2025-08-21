Es tendencia:
Copa Sudamericana

Héctor Pinto, ex DT de U. de Chile, culpa al impresentable DT de Independiente: “Yo le quitaría el título”

Héctor Pinto le dio con todo a Julio Vaccari y pidió quitarle el título de entrenador al DT de Independiente, convencido que el Rojo orquestó la trama desde antes.

Por Diego Jeria

Héctor Pinto apunta directamente al DT de Independiente como uno de los culpables del horror de Avellaneda.
El día después del caos. La revancha entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelada por los horribles y violentos hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América, incluida una encerrona de hinchas del Rojo y la policía argentina, que terminó en una verdadera masacre para los fanáticos azules.

En conversación con RedGol, el ex entrenador de la U, Héctor Pinto manifestó tajante que “tienen que ser sancionados los dos equipos, muy a pesar mío, pero para dar un muy buen ejemplo, debe haber un castigo drástico“.

Y Pinto fue más allá: para el deté nacional uno de los grandes responsables fue el entrenador de Independiente, Julio Vaccari, quien en la previa declaró que su obligación era ganar el partido y la serie, incluso con trampa si era necesario.

“Hubo acuerdo”: autoridad argentina destapa emboscada de Policía y barra de Independiente a hinchas de U de Chile

Pinto le quita el título a DT de Independiente: “Es como si hubiese estado preparado todo”

Realmente el que se pasó y mucho de la raya fue Independiente. Las declaraciones del técnico de ellos… dónde vamos a llegar. Él es el que incita. Yo le quitaría el título de entrenador“, sostuvo.

El impresentable Julio Vaccari, DT de Independiente: ex entrenador de la U revela que la trampa y los graves incidentes del Rojo estaban preparados desde antes.

Agregó que “no puede dar esos mensajes. No puede. No puede decir lo que dijo, aunque lo piense. De verdad es una vergüenza lo que pasó“.

Héctor Pinto complementó que “antes de entrar al estadio ya había sido apedreada la gente de la U, venía de antes la cuestión. Como si hubiese estado preparado todo. Tengo un amigo argentino… Me dijo: Independiente y su técnico están con una presión enorme, si no ganan este partido van a dejar la crema. Me lo dijo antes de que pasara todo“.

Revancha de U de Chile e Independiente se cancela oficialmente por violencia extrema

“Y mira lo que pasó. No puede ser. Me da vergüenza ser parte del fútbol, pero al menos yo tengo principios y valores que no van con los comentarios que hizo ese técnico”, sentenció el ex DT de la U campeona en 2004.

