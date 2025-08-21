Luego de los incidentes entre U. de Chile e Independiente, mucho se ha debatido por el plan de seguridad. Pues bien, parece que desde River Plate tomaron nota de lo sucedido.

Más allá de si fueron los hinchas azules o los del Rojo quienes empezaron los problemas, lo que ha quedado demostrado con hechos es que la seguridad dispuesta por el club local falló totalmente. Por esta razón el Millonario no quiere repetir los mismos errores.

El plan de River para no repetir incidentes

Uno de las grandes críticas que se le ha hecho a la organización de Independiente en el partido ante Universidad de Chile, es la falta de efectivos de seguridad en la parte donde se ubicaba la hinchada visitante. Esto permitió que sucedieran las feas imágenes que hoy recorren el mundo.

En Argentina y en Chile ha sido tema todo el día lo sucedido en Avellaneda. Esta noche otro equipo de ese país juega una competición internacional: River Plate recibe a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

Los Millonarios no quieren que sus tribunas vean imágenes de sangre como pasó en el Estadio Libertadores de América. Por esta razón, decidieron que en el sector donde estén ubicados los hinchas visitantes haya efectivos de seguridad. Estos rodearán a todos los seguidores paraguayos para resguardar su integridad.

Incluso en la previa al partido, se pudo ver como la seguridad de River Plate se organizaba para que el lugar de los forasteros quede bien resguardado. Las imágenes fueron difundidas por ESPN. De esta manera, intentarán que los cerca de mil hinchas de Libertad estén en condiciones de poder disfrutar del espectáculo deportivo.

El partido entre River Plate y Libertad de Paraguay será este jueves 21 de agosto a las 20:30 horas, donde es de esperar que el plan de la Banda Sangre y que tras el encuentro, solo se hable de fútbol y del clasificado a cuartos de final.