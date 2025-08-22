Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Periodista partidario de Independiente le regala decencia a su presidente: “Celebran a falsos héroes”

El periodista Martín Roldán estuvo en el partido de la barbarie de Avellaneda y mostró una humanidad que le faltó al presidente del Rojo.

Por Felipe Escobillana

Martín Roldán, el periodista que le dio una clase al presidente de Independiente
© RedesMartín Roldán, el periodista que le dio una clase al presidente de Independiente

Si hubo algo peor que el escándalo entre barristas de Independiente y la U. de Chile en Avellaneda, fueron las impresentables declaraciones del presidente del Rojo Néstor Grindetti.

Durante la noche de la barbarie pensó en sacar ventaja deportiva antes que preocuparse de los hinchas heridos al culpar a los hinchas de la U, lo cual fue muy criticado tanto en Argentina como en Chile.

Algo muy diferente a lo que mostró el periodista partidario Martín Roldán, que trabaja en “Rojo de Pasión”. En su redes, mostró humanidad y lo afectado que estaba tras lo sucedido en Avellaneda.

“Noche triste y lamentable. Una tristeza que te invade. No da ni bronca, da tristeza, no puedo creer lo que vi. Ya vendrá el tiempo de las responsabilidades, lo deportivo queda al margen”, comenzó señalando.

La barbarie de Avellaneda fue criticada por un periodista partidario

La barbarie de Avellaneda fue criticada por un periodista partidario

El periodista de Independiente que critica a sus hinchas delincuentes

Roldán, que se encontraba en el terreno de juego, dijo que “esto fue aberrante, increíblemente celebrado. Que esto sea el punto final para que esta gente conviva entre nosotros y se vista como nosotros”.

Publicidad

“Es una de las noches más tristes que recuerde. Me doy cuenta de lo peligroso que es celebrar como héroes a estos tipos, a estos delincuentes, celebrados como falsos héroes para convertirlos narradores de épicas y que terminan en cosas como estas”, declaró.

Figura de Independiente le da una lección al presidente del Rojo: “Lo deportivo…”

ver también

Figura de Independiente le da una lección al presidente del Rojo: “Lo deportivo…”

“Son delincuentes, asesinos. No puedo salir del asombro de cómo la humanidad de una persona le permite tener este tipo de comportamiento. No lo puedo aceptar. No estoy preparado”, cerró su discurso.

Queda claro que el fanatismo por un club de fútbol, en algunos casos, es posible dejarlo al margen para entender cosas más importantes como lo es una vida humana.

Publicidad
Lee también
El crudo relato de periodista chileno en medio de la masacre de Avellaneda
U de Chile

El crudo relato de periodista chileno en medio de la masacre de Avellaneda

En capilla: jugadores de Colo Colo que se pueden perder el Superclásico
Colo Colo

En capilla: jugadores de Colo Colo que se pueden perder el Superclásico

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules
Chile

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Palestino en Liga de Primera?
Colo Colo

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Palestino en Liga de Primera?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo