Si hubo algo peor que el escándalo entre barristas de Independiente y la U. de Chile en Avellaneda, fueron las impresentables declaraciones del presidente del Rojo Néstor Grindetti.

Durante la noche de la barbarie pensó en sacar ventaja deportiva antes que preocuparse de los hinchas heridos al culpar a los hinchas de la U, lo cual fue muy criticado tanto en Argentina como en Chile.

Algo muy diferente a lo que mostró el periodista partidario Martín Roldán, que trabaja en “Rojo de Pasión”. En su redes, mostró humanidad y lo afectado que estaba tras lo sucedido en Avellaneda.

“Noche triste y lamentable. Una tristeza que te invade. No da ni bronca, da tristeza, no puedo creer lo que vi. Ya vendrá el tiempo de las responsabilidades, lo deportivo queda al margen”, comenzó señalando.

La barbarie de Avellaneda fue criticada por un periodista partidario

El periodista de Independiente que critica a sus hinchas delincuentes

Roldán, que se encontraba en el terreno de juego, dijo que “esto fue aberrante, increíblemente celebrado. Que esto sea el punto final para que esta gente conviva entre nosotros y se vista como nosotros”.

“Es una de las noches más tristes que recuerde. Me doy cuenta de lo peligroso que es celebrar como héroes a estos tipos, a estos delincuentes, celebrados como falsos héroes para convertirlos narradores de épicas y que terminan en cosas como estas”, declaró.

“Son delincuentes, asesinos. No puedo salir del asombro de cómo la humanidad de una persona le permite tener este tipo de comportamiento. No lo puedo aceptar. No estoy preparado”, cerró su discurso.

Queda claro que el fanatismo por un club de fútbol, en algunos casos, es posible dejarlo al margen para entender cosas más importantes como lo es una vida humana.

