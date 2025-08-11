Este volante ofensivo ha sido una figura de la primera división del fútbol chileno este 2025. Llegó como refuerzo para afrontar la temporada de regreso en la élite de Deportes La Serena. Y el fin de semana recién pasado volvió a tener una actuación brillante.

Todas las referencias son para Jeisson Vargas, el capitán del cuadro granate, que en la fecha 19 igualó 3-3 ante O’Higgins en el estadio La Portada. El “10” de los Papayeros fue la figura indiscutida del cuadro local. Anotó dos golazos al portero Omar Carabalí.

Uno fue luego de una lúcida asistencia de Ángelo Henríquez. Con un tiro muy bien ubicado y con la potencia precisa, Vargas abrió la cuenta a favor de los pupilos de Cristian Paulucci. Y en el segundo, el talento surgido de las inferiores de Universidad Católica mostró toda su calidad nuevamente.

Jeisson Vargas celebra junto a Ángelo Henríquez, quien le dio una asistencia al “10”. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Recibió un balón de Sebastián Díaz e hizo todo el resto: dio unos pasos para acomodarse y sacó un zambombazo que dejó sin chances a Carabalí. Todo eso dejó anonadado a Juan Cristóbal Guarello. “El segundo gol de Jeisson Vargas es golazo”, describió el periodista en La Hora de King Kong.

Tremendos elogios de Guarello a Jeisson Vargas, gran figura del fútbol chileno

Guarello piensa que Jeisson Vargas ha sido una figura en la Liga de Primera 2025. Pero también siente que ha despilfarrado algo de su potencial, que lo erigió como el sucesor de Alexis Sánchez cuando recién daba sus primeros pasos como profesional en la UC de Mario Salas.

Jeisson Vargas celebra ante Unión La Calera en la UC 2016. (Andres Pina/Photosport).

“Si le gustara el fútbol lo que sería: el mejor “10” del fútbol chileno. Puta que es bueno para la pelota. Si le hubiese gustado el fútbol de joven”, fue el elogio maquillado con un lamento que dejó Guarello en torno a Jeisson Vargas, quien todavía tiene mucho tiempo a su favor en su carrera.

Tiene 27 años y en La Serena se transformó en una figura rápidamente: suma seis goles y tres asistencias en 16 partidos por la Liga de Primera. También anotó otras tres conquistas en cinco duelos disputados por la Copa Chile. Una muestra muy gráfica de la trascendencia total que tiene en los Papayeros.

Uno de los tres goles de Jeisson Vargas en la Copa Chile fue a Santiago Wanderers. (Andres Pina/Photosport).