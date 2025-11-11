Universidad Católica comienza a mirar con bastante optimismo lo que será la próxima temporada 2026. Los cruzados son lo que mejor aspectados están en la lucha por el Chile 2 de la Copa Libertadores, un objetivo clave pensando en al planificación del año entrante.

Y es que la llegada de esos millones que reparte la Conmebol servirán para arma un plantel que vaya por todo en su primer año utilizando el Claro Arena en todos sus compromisos.

Por lo mismo la contratación de buenas figuras será clave en la precordillera. Y ojo, que al parecer ya hay algo de terreno avanzado para sellar el retorno de uno de sus buenos formados en casa para la próxima temporada.

El canterano que podría volver a Universidad Católica

De acuerdo a información entregada por el periodista Jorge Hevia en su Twitter personal, el nombre de Jeisson Vargas interesa bastante en Universidad Católica. “Es un interés real y concreto. Veremos si se da y si no es el único ex UC que vuelve”, detalló.

Vargas ha sido una de las buenas figuras de Deportes La Serena en esta temporada 2025. Tras pocos afortunados procesos por Huachipato, Universidad de Chile e incluso un fugaz paso pro el Al-Rayyan de Qatar, fue con los papayeros donde ha podido mostrar una mejor versión.

Jeisson Vargas interesa en Universidad Católica tras su buen 2025 en Deportes La Serena.

En un equipo que ha luchado casi todo el año por no bajar el atacante ha sido el líder, llevando la jineta de capitán y siendo un verdadero pilar para los serenenses. ¿Será suficiente para tener una revancha en Universidad Católica?

Los números de Jeisson Vargas en este 2025

En esta temporada con Deportes La Serena el atacante de 28 años ha jugado 27 partidos, siendo 21 por la Liga de Primera y seis por la Copa Chile. Suma 14 goles y siete asistencias en 2091 minutos de acción.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción ante Palestino en el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

