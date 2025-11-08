U. Católica volvió al triunfo y sumó tres puntos claves contra Deportes La Serena en la Liga de Primera. Este sábado, los cruzados se impusieron en La Portada para aumentar su ventaja como dueños del Chile 2 y complicar a los papayeros en la tabla de posiciones.

No fue un partido sencillo en el norte del país. Los locales daban un golpe a los 45’+1, cuando, después de un insólito error entre Branco Ampuero y Vicente Bernedo, Nicolás Ferreyra ponía el 1-0 a parcial. El grito de gol fue ahogado por el juez de línea, quien notó al defensor en posición ilícita.

El partido se definiría en el segundo tiempo. A los 49′, Fernando Zampedri sacó un cabezazo letal después de un centro desde la izquierda de Eugenio Mena, anotando el único gol del encuentro y dándole los tres puntos a los visitantes.

La tabla de posiciones tras la victoria de U. Católica sobre Deportes La Serena

Con este resultado, U. Católica alcanza 51 puntos, se mantiene segunda en la tabla de posiciones y da un paso importante para lograr la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. La derrota contra O’Higgins en la fecha anterior obligaba a los cruzados a ganar este partido.

Ahora, la Franja tiene una diferencia de cuatro puntos con el Capo de Provincia (que enfrenta a Ñublense este mismo sábado a las 20:30 horas) y seis con U. de Chile (que enfrenta a Deportes Limache este domingo a las 17:30).

Por otro lado, Deportes La Serena queda 12° en la clasificación con 27 unidades. Aún tiene una distancia de seis puntos con la zona de descenso, pero esta podría ajustarse dependiendo de lo que pase con Unión Española. Igualmente, entremedio están Everton (23 puntos) y Limache (22).