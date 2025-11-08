La fuerte discusión entre Ampuero y Bernedo tras insólito error en U. Católica

U. Católica casi paga caro un insólito error durante su partido contra Deportes La Serena en la fecha 27 de la Liga de Primera. Al final del primer tiempo, los cruzados regalaban un gol de manera increíble, después de una confusión entre Branco Ampuero y Vicente Bernedo.

A los 45’+1, se pitó un tiro libre a favor de La Serena. El lanzamiento fue al área, hubo un despeje de Eugenio Mena, la pelota tomó dirección al arco y parecía que todo estaba controlado, porque Branco Ampuero estaba en una buena posición para despejarla.

Sin embargo, el defensa dejó pasar la pelota para Vicente Bernedo, pero Nicolás Ferreyra, quien le pisaba los talones, se adelantó. El jugador serenense aprovechó la desconcentración para meter el balón entre los pies del golero y poner lo que era el 1-0 parcial.

Los jugadores de la UC se llevaron las manos a la cabeza, mientras que Ampuero se giró para recriminar a su portero. Ambos comenzaron a discutir. Por suerte, el tanto fue anulado unos segundos después, porque el juez de línea notó que Ferreyra estaba fuera de juego.

La discusión se extendió incluso después de que el gol fuera anulado. “Siguen discutiendo, diciendo que era tuya, que era mía, que de ninguno”, marcó Leo Burgueño. “Tiene que haber sido un diálogo muy ameno”, ironizó el relator Grillo del Gol. Desde la cancha, Jorge Cubillos confirmó: “No lo fue“.

Por suerte para los cruzados, U. Católica abrió la cuenta en el segundo tiempo. A los 49′, Fernando Zampedri sacó un cabezazo letal después de un centro desde la izquierda de Eugenio Mena.