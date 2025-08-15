“No lo cante, no lo grite, no se abrace”. Esa es una de las tantas frases que ha popularizado el periodista y relator argentino Sebastián Vignolo, quien goza de una gran audiencia en su país.

El comunicador transandino se ha hecho de gran fama en varios países latinoamericanos, incluyendo a Chile, debido a que es la voz de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ahora para la señal de ESPN, dueña de los derechos de transmisión.

Vignolo siempre ha dicho que es hincha de All Boys, aunque algunos lo acercan a Boca Juniors, y ahora reveló el equipo de sus amores en Chile.

Sebastián Vignolo dice que no es hincha de la U y tampoco de Colo Colo

Sebastián Vignolo estaba analizando en ESPN el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana y se puso a alabar a los seguidores azules.

Mientras hablaba de la U, el Pollo hizo un alto en su comentario y quiso dejar en claro cuál es el equipo por el que hincha en Chile.

Deportes La Serena tiene un hincha ilustre. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“La U de Chile es un buen equipo, mira la gente que tienen… No soy hincha de la U de Chile, porque yo soy hincha de La Serena en Chile“, dijo el relator.

“Lo digo y lo aclaro porque pueden decir ‘este es hincha de la U’. No. Tampoco de Colo Colo, acá tenemos a Marcelo Espina. Soy hincha de La Serena, humildemente”, cerró Sebastián Vignolo.