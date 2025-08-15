Es tendencia:
Sebastián Vignolo sorprende y revela que es hincha fanático de un equipo chileno: “Soy de…”

El periodista argentino dejó muy en claro en ESPN el nombre del equipo de sus amores de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sebastián Vignolo tiene un equipo en Chile.
“No lo cante, no lo grite, no se abrace”. Esa es una de las tantas frases que ha popularizado el periodista y relator argentino Sebastián Vignolo, quien goza de una gran audiencia en su país.

El comunicador transandino se ha hecho de gran fama en varios países latinoamericanos, incluyendo a Chile, debido a que es la voz de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ahora para la señal de ESPN, dueña de los derechos de transmisión.

Vignolo siempre ha dicho que es hincha de All Boys, aunque algunos lo acercan a Boca Juniors, y ahora reveló el equipo de sus amores en Chile.

Sebastián Vignolo dice que no es hincha de la U y tampoco de Colo Colo

Sebastián Vignolo estaba analizando en ESPN el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana y se puso a alabar a los seguidores azules.

Mientras hablaba de la U, el Pollo hizo un alto en su comentario y quiso dejar en claro cuál es el equipo por el que hincha en Chile.

Deportes La Serena tiene un hincha ilustre. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“La U de Chile es un buen equipo, mira la gente que tienen… No soy hincha de la U de Chile, porque yo soy hincha de La Serena en Chile“, dijo el relator.

“Lo digo y lo aclaro porque pueden decir ‘este es hincha de la U’. No. Tampoco de Colo Colo, acá tenemos a Marcelo Espina. Soy hincha de La Serena, humildemente”, cerró Sebastián Vignolo.

