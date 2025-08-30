Coquimbo está viviendo una verdadera revolución gracias a la histórica campaña que se está mandando el cuadro pirata. El equipo de Esteban González es puntero con 12 puntos de ventaja y sigue firme en su lucha por bajar su primera estrella de la historia.

Luego de 21 fechas disputas el barbón lleva notables nueve triunfos seguidos y parece no dar muestras de que esa racha termine en el corto plazo. Coquimbo ya suma 50 puntos y mira de lejísimos a Palestino y Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores.

Y ojo, que esa distancia puede aumentar si a partir de las 12:30 horas el pirata vence en su visita a Huachipato en el CAP, duelo que contará con un especial e inédito apoyo de la parcialidad coquimbana.

La gestión del alcalde de Coquimbo para la visita ante Huachipato

Esto lo decimos porque de cara a este partido Ali Manouchehri, alcalde de la comuna, habilitó el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para que los hinchas piratas puedan ver el partido a través de pantallas gigantes.

“Vengan en familia, con amigos, con la camiseta puesta y con el corazón ‘pirata’ bien firme. Nos vemos todos juntos a alentar al ‘Barbón’”, comentó Manouchehri en su Instagram personal.

Coquimbo Unido le puede sacar 15 puntos de ventaja a la U si vence a Huachipato esta tarde. | Foto: Photosport.

La entrada será liberada para los hinchas que quieran decir presente en el recinto, que abrirá sus puertas desde as 12:00 horas. El ingreso será por Carmona con Santiago Trigo, ya que los aficionados serán acomodados en el sector de Galería Norte.

Si Coquimbo Unido da el zarpazo y gana en su visita a Concepción, ya le sacaría 14 puntos de ventaja a Palestino y 15 a Universidad de Chile, elenco que todavía deberá jugar ante Colo Colo el domingo y su partido pendiente ante Everton.