Coquimbo Unido, el flamante puntero de la Liga de Primera, se prepara para visitar a Huachipato por la fecha 22 del torneo nacional. El Pirata está a doce puntos de ventaja de Universidad de Chile y podría quedar a 15 si los azules pierden el Superclásico ante Colo Colo.
El mediocampista y pilar en el esquema del DT Esteban González, Alejandro Camargo, manifestó que “Huachipato es un rival difícil, como todos los que hemos enfrentado. Ellos se hacen fuertes en su cancha, ahora vienen de ganar y están con un envío anímico“.
“Pero si queremos seguir despegándonos solos arriba, tenemos que seguir ratificando el buen rendimiento e ir pisando fuerte donde nos toque jugar“, agregó.
El mendocino de 36 años complementó que “estamos contentos porque venimos ratificando el buen rendimiento semana a semana y queda claro que no nos conformamos con lo que vamos haciendo, sino que buscamos seguir alejándonos de los que nos persiguen. Tenemos que seguir de esta forma”.
Camargo y Coquimbo: “Tenemos los pies sobre la tierra”
Y añade que “confiamos en nosotros desde que arrancó el año y creo que lo hemos mantenido durante un buen tiempo. Ahora queda un poco más todavía, pero hay que seguir manteniendo y ratificando el rendimiento grupal”.
El festejo de Coquimbo tras el triunfazo contra Audax.
De todas formas, Camargo deja en claro que Coquimbo no se agranda y mantiene la humildad que ha sostenido toda su campaña. La ilusión de ganar el título no significa que El Barbón se confíe o pierda su esencia.
“Es algo que venimos manteniendo hace rato, no solo ahora, sino a lo largo de todo el año. Siempre estuvimos tranquilos para declarar y lo mismo para los festejos. Tenemos los pies sobre la tierra y creo que también eso es un factor que ayuda para mantenernos donde estamos“, sentenció.
El duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido está pactado para este sábado 20 de agosto, desde las 12:30 horas, en el estadio CAP. Dirigirá el árbitro Mathias Riquelme.