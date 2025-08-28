Jaime García sabe perfectamente que la visita de Coquimbo Unido será un partido muy complejo. Huachipato recibirá al súper líder de la tabla de posiciones en la fecha 22 de la Liga de Primera, que tiene a los Piratas muy bien aspectados para lograr el primer título de su historia.

“Vamos a enfrentar al mejor equipo del año. Bien armado, con una estructura y una forma. Esas cosas hay que decirlas. Mucho no sale de Coquimbo, sí siempre de los más grandes. Es un rival fuerte, claro según el rival que enfrenta. Siento que es súper versátil en lo que pide su técnico”, dijo García sobre su colega Esteban González.

El Búfalo agregó que “esto no es casualidad, es el técnico que mejor lo ha hecho durante 2025. Supo mantener, trabajar con su equipo. Viene casi armado del año pasado, con el mismo técnico. Un proceso. Es un entrenador joven, chileno, me gusta”.

Jaime García valoró muy positivamente a Esteban González. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Tiene razón: el Chino González tiene 43 años y un paso como entrenador por Deportes Concepción antes de ser ayudante de Fernando Díaz y heredar su cargo en el Barbón. “Si en algún momento se corona campeón, es merecido. Un técnico bajo perfil, guarda siempre silencio y es chileno”, expuso García.

Esteban González le da indicaciones a Lukas Soza en Coquimbo Unido. (Raul Zamora/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“No hay envidia aquí. Feliz de que le vaya bien, de verdad. Contento por cómo ha sabido administrar algunos partidos. Y tiene merecido el lugar que va. Es un rival duro, que a veces gana con lo justo y otras, lo hace tranquilamente. Será muy difícil”, aseguró el cartagenino, quien llegó al CAP desde Santiago Wanderers.

ver también “Recién me entero”: Jaime García sube al columpio en plena conferencia a su refuerzo de Huachipato

Jaime García aplaude a Coquimbo Unido antes de enfrentarlo con Huachipato

Jaime García resaltó las virtudes de Coquimbo Unido, pero también hizo lo mismo con Huachipato. Siente que su equipo va en alza. El triunfo claro ante Deportes La Serena algo de esa mejoría evidenció. “Hemos tenido altos y bajos, siento que hemos minimizado los errores”, dijo el entrenador acerero.

“Hay que jugar el partido hasta que se acabe, luego de eso podré hacer un análisis más contundente. Será un partido bien bonito y rápido”, anticipó García, quien insistió en los elogios para González, otrora lateral derecho de Cobreloa, quien ha conducido al Pirata a una cima indiscutible.

Publicidad

Publicidad

Esteban González tiene a Miguel Pinto como ayudante técnico en Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Frente a eso, García puntualizó que “hay un proceso, una identidad, no hay una tómbola con el técnico. Y su equipo sabe muy bien los momentos del partido”, en torno a Coquimbo Unido, que visitará el estadio CAP de Talcahuano este sábado 30 de agosto a las 12:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile pone como ejemplo la dolorosa remontada de Colo Colo: “Podemos ser campeones”

Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Huachipato se ubica en el 8° lugar al cabo de 21 fechas disputadas en la Liga de Primera 2025 a 19 puntos de Coquimbo Unido.