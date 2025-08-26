La Liga de Primera está a nueve fechas para su final, y tiene a Coquimbo Unido ilusionando a toda una ciudad. Los piratas están enfocados en conseguir su primer tesoro en la máxima categoría del fútbol chileno.

Su último triunfo ante Audax Italiano los hace sacar 12 puntos de distancia de Universidad de Chile, sin embargo los azules no jugaron el fin de semana por lo que deben un encuentro.

Aún así, ya la distancia entre ambos clubes hace ilusionar y anular cualquier tipo de mufa hacia el cuadro de Esteban González, que lleva una de las grandes campañas de la presente temporada.

Sin embargo, aparece a la luz un datazo que alimenta más el deseo de desenterrar el anhelado tesoro para Coquimbo Unido en la Liga de Primera, y que los supersticiosos no querrán terminar de leer.

El datazo que ilusiona a Coquimbo Unido y desafía cualquier mufa (para los creyentes)

El especialista Luis Reyes saca a relucir un dato a tener en cuenta, especialmente desde que en 1995 se otorgan tres puntos al ganador de un partido en el fútbol chileno.

A partir de ahí, ningún equipo perdió el título del Campeonato Nacional con nueve o más puntos de ventaja a igual cantidad de fechas que restan para finalizar la temporada.

En palabras simples: Todo indica que Coquimbo Unido tiene el camino libre para conquistar su primer título en la Liga de Primera.

De hecho, la última vez que se dio una remontada con una mayor cantidad de puntos ocurrió en 2023. Ahí, Cobresal sacaba cinco puntos reales a Huachipato de Gustavo Álvarez, terminando con el título acerero.

Coquimbo Unido se quiere quedar con el gran tesoro. Foto: Photosport.

Otras remontadas que se recuerdan fueron la de Santiago Wanderers en 2001, y la de Universidad Católica en 2010 (torneo de 34 fechas) y 2021. En el resto de torneos largos, quien lideró el torneo se lo terminó llevando a sus vitrinas.

Las rachas de Esteban González que ilusionan a un puerto

Incluso es posible ir más lejos. La presente campaña bate varios récords, como superar los 50 puntos, el mayor rendimiento desde su fundación en agosto de 1958.

Además, trazó nueve triunfos en línea, la mayor racha de victorias en línea de la historia del club, superando los siete abrazos que consiguieron en 1991 de la mano de José Sulantay, subcampeón ante Colo Colo.

