Siguen pasando las fechas y Coquimbo Unido continúan sin tropezar en la lucha por el título en esta Liga de Primera 2025. Los Piratas ya están con 12 puntos de ventaja y se perfilan como el principal candidato para bajar su primer estrella.

Disputadas 21 jornadas el equipo de Esteban González lleva notables nueve triunfos al hilo y parece no dar muestras de que esa racha termine en el corto plazo. Ya suman 50 puntos y, pese a tener un partido más que la U, miran de lejísimos a los azules.

Uno que detalló lo que ha sido esta lucha por la corona para el cuadro coquimbano fue Bruno Cabrera, uno de los pilares en la defensa, quien en charla con ESPN aseguró que están yendo partido a partido y que la presión por ser campeones la tienen otros elencos.

“La presión por ser campeón la tienen otros equipos”

El defensor afirmó que “es algo que se dice en lo externo, pero nosotros vamos partido a partido la verdad. Han pasado bastantes fechas y seguimos ahí. Eso te motiva a trabajar el siguiente partido como si fuese el más importantes”.

Coquimbo Unido lleva nueve triunfos seguidos en esta Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

“Se nos vienen partidos muy duros, como el que viene ahora ante Huachipato en su cancha, siendo uno de los mejores equipos de la segunda rueda. Es un buen desafío que tenemos por delante. Estamos trabajando y pensando en el próximo partido”, agregó.

Para cerrar, el jugador argentino de 28 años afirmó que “es un plantel joven, pero muy maduro. Estamos entrenando para el próximo partido. Sabemos que la presión por ser campeón la tienen otros equipos, es algo que no estoy descubriendo ahora. Ojalá que para Coquimbo el pelear por una copa sea algo que se haga costumbre”.

¿Cuándo vuelve jugar Coquimbo Unido?

El próximo partido de los piratas será ante Huachipato este sábado 30 de agosto desde las 12:30 horas en el Estadio Huachipato-CAP Acero. Este duelo será válido por al fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

