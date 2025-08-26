La principal polémica que dejó la primera nómina de la Selección Chilena del técnico Nicolás Córdova con miras a las últimas dos fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, fue la ausencia en la lista de futbolistas de Coquimbo Unido, líder en Liga de Primera.

De hecho, desde el propio plantel “pirata” no ocultaron su molestia al respecto. Fue el delantero Cristián Zavala, quien señaló que “trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó“.

Un tema que se abordó nada menos que en el Congreso Nacional, donde se busca aprobar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP). Allí, el senador Matías Walker apuntó al culpable de que Coquimbo no tenga jugadores en la Selección: nada menos que el agente Fernando Felicevich.

Apuntan a Felicevich por ausencia de Coquimbo en la Selección

En conversación con Radio Portales de Santiago, el parlamentario señaló que “hay agentes de futbolistas que terminan participando en la propiedad y administración de los clubes, que sobre todo son extranjeros que terminan siendo dueños de la Selección Chilena“.

“Yo me preguntó por qué Coquimbo Unido, que es el puntero absoluto del Campeonato Nacional, que le sacó 12 puntos a su más cercano perseguidor, no tiene ningún jugador nominado. ¿Cuánta injerencia tienen los representantes en este tipo de decisiones? Lo digo con mucha responsabilidad”, expresó el Senador Walker en referencia a Felicevich.

En esa línea, el legislador apunta a que “la necesidad de sacar a los agentes de jugadores de la propiedad de la Selección Chilena, en último término, es fundamental y es uno de los objetivos que va a lograr este proyecto”, en referencia a la Ley de SADP.

¿Por qué la acusación contra el agente?

En referencia a los dichos del Senador Walker, cabe señalar que Fernando Felicevich tiene la mayor cantidad de futbolistas presentes en la nómina de La Roja para los duelos clasificatorios ante Brasil y Uruguay, el jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.

Benjamín Kuscevic

Gabriel Suazo

Esteban Matus

Matías Sepúlveda

Ian Garguez

Ignacio Saavedra

Vicente Pizarro

César Pérez

Felipe Loyola

Javier Altamirano

Alexander Aravena

Gonzalo Tapia

Bruno Barticciotto

Maximiliano Gutiérrez

Lucas Cepeda

