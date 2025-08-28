Coquimbo Unido vive un excelente momento en el campeonato nacional en donde es el puntero indiscutido con 50 puntos a falta de 8 fechas para que finalice el torneo. Una de sus figuras, el defensa Juan Cornejo se sinceró sobre el gran momento de club recordando una partida que los golpeó mucho: La de Luciano Cabral.

En conversación con El Deportivo, el jugador se refirió a notable presente del equipo. “Los que tenemos más edad, el Mono (Diego Sánchez), Cecilio (Waterman) y yo, tratamos de mantener la calma. Coquimbo nunca estuvo en una posición tan buena. Lo hacemos con todo el club. De aquí al receso, queremos mantener el mismo tranco”.

Agregando que el 2024 vivieron importantes cambios. “El Mono, (Sebastián) Galani y yo ya llevamos tres años y esos tres años hemos hecho buenas campañas, también. Pero esta ha sido distinta. Ya completamos los puntos que acumulamos en 2023, por ejemplo. En 2024 pasaron cosas que nos perjudicaron”.

El impacto de la salida de Luciano Cabral de Coquimbo Unido

Siguiendo esa línea, Cornejo fue consultado sobre si se refiere a la salida del actual jugador de Independiente. “La ida de Lucho (Cabral) nos golpeó mucho. No se pudo encontrar un jugador que lo reemplazara. Cambiamos esquemas, intentamos de todo y no le encontramos la vuelta”.

“Ahora somos los mismos del primer semestre. Solo se sumó (Cristián) Zavala y de inmediato se ve que será un aporte. Vamos a intentar mantenernos donde estamos”, explicó.

Juan Cornejo llegó a los Piratas el 2023.

Asimismo, añade que los resultados han sido un gran impulso para el equipo para seguir buscando victorias.

“Cuando ganas todos juegan mejor. Es el mejor estímulo posible. Después, solo pensamos en el partido del fin de semana. Ahora jugamos con Audax, que es un gran rival. Por ahora pensamos en un objetivo, que es ese partido”, comentó Al Deportivo.