¡Y ya tendría nuevo club! Revelan que jugador de Audax Italiano no sigue el 2026

El mercado de fichajes continúa en movimiento y este jugador, que disputó el 2025 con los itálicos, ya tendría nuevo club alineado.

Por Andrea Petersen

El jugador del cuadro itálico que no seguiría el 2026.
Audax Italiano logró uno de sus objetivos para la temporada 2026 al sellar la clasificación a una de las competencias internacionales, motivo por el que se encuentra afinando el plantel con el que enfrentarán esta temporada, donde el futuro de uno de sus jugadores parece estar sellado.

El cuadro hispano disputará la fase previa a Copa Sudamericana frente a Cobresal y, para ello, se encuentra afinando detalles tras la salida de distintos jugadores, entre ellos Jorge Espejo, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

A ellos se suma el joven jugador Yahir Salazar, quien llegó a préstamo esta temporada desde Universidad de Chile, cuadro que ya tendría decidido el destino del defensor.

El próximo club de Yahir Salazar

Luego de que Francisco Meneghini fue anunciado como el nuevo entrenador de los azules, “Paqui” comenzó a poner en marcha lo que será la temporada donde también puso sus ojos en los jugadores de proyección, donde ingresa Salazar de 20 años.

Según recoge Bolavip, el DT tomó la decisión de aprobar que el joven defensa central salga a préstamo, tras pasar una compleja temporada en Audax Italiano donde sumó pocos minutos, y no tendría espacio en el plantel de esta temporada.

Salazar disputó el sudamericano sub 20 junto a la Roja. /Photosport

Por esta razón, el jugador partiría cedido a Deportes La Serena con el fin de sumar minutos. En Audax, Salazar disputó solamente 6 encuentros en lo que fue la temporada 2025.

