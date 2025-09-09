Para nadie es un misterio que la Supercopa se convirtió en un dolor de cabeza, especialmente para Universidad de Chile que no quiere disputarla para priorizar su actuación en Copa Sudamericana, y para la ANFP, cuyo presidente Pablo Milad quiere disputarla sí o sí.

Así lo confirmó el propio dirigente curicano, que ante los reclamos públicos desde Azul Azul para no jugar el Superclásico ante Colo Colo de este domingo en Santa Laura, afirmó que “ayudó” al cuadro laico para que pueda prepararse para su duelo con Alianza Lima.

La “ayuda” que Milad le dio a la U ante Conmebol

“Antes que comenzara la llave con Independiente, nosotros solicitamos a Conmebol que el partido de Universidad de Chile, ya sea de local o de visita, si la U pasaba la serie, fuera el 18 de septiembre“, aseguró el timonel del fútbol chileno.

En esa línea, Milad afirma que el duelo por Copa Sudamericana se jugaría “cuatro días después del partido que nosotros estábamos planificando como final de Supercopa”, y añade que “esta fecha estaba fijada hace por lo menos tres o cuatro meses y tanto la U como Colo Colo estaban en conocimiento”.

“Nosotros les dijimos también que conseguimos que su partido de ida, de local o de visita, fuera cuatro días después de la Supercopa. Aquí no se trata de perjudicar a nadie, acá se trata que varios equipos han hecho lo mismo (…) Las normas tienen que ser igual para todos, no hay un castigo para un equipo u otro”, sostiene el curicano.

Ante la acusación desde Azul Azul de querer boicotear la campaña internacional del cuadro laico, Milad asevera que “al contrario, nosotros, pensando en ayudar a Universidad de Chile, solicitamos a Conmebol que el partido fuera cuatro días después de este clásico”.

¿Llega Santa Laura para la Supercopa?

Tras la denuncia del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, sobre los escombros que hay en el estadio por las instalaciones de las luminarias y el riesgo que haya incidentes, el timonel de la ANFP afirmó que se hacen “esfuerzos gigantescos” para tener el recinto en tiempo y forma.

“Las autoridades visitarán Santa Laura mañana (miércoles) o pasado (jueves) para verificar que los trabajos están dentro del tiempo y forma”, insiste Milad quien añade que se implementó una “carta Gantt” para mitigar todos los problemas del lugar.