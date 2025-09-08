Una verdadera polémica se ha desarrollado alrededor de la Supercopa, donde se deben enfrentar Universidad de Chile y Colo Colo. Un destacado periodista avisa que la ANFP debería ceder.

El partido entre los dos clubes más populares del país está fijado para el domingo 14 de septiembre. Sin embargo, los Azules no quieren jugar debido a que el 18 visitan a Alianza Lima en Perú por la Copa Sudamericana. Los Albos quieren que haya Superclásico.

Piden que la ANFP ayude a la U

La situación que mantiene enfrentados a Universidad de Chile con Colo Colo y la ANFP. Por ahora todo indica que el partido se jugará pese al reclamo del Romántico Viajero, algo con lo cual no está muy de acuerdo Coke Hevia, quien entregó su punto de vista a Bolavip.

“La ANFP se ha cansado de hacerle concesiones a los equipos, sobre a todo a los grandes. Esto ya lo hizo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que cederle a la U“, explicó Hevia. Si bien aseguró que desde el punto de vista reglamentario hay que jugar, desde Quilín deben hacer un gesto.

“Porque si no, empiezas otra vez con los beneficios a algunos equipos y esto ha sido evidente en el último tiempo. Es muy simple: reglamentariamente debe jugarse”, complementó el periodista.

U. de Chile espera una “manito” de la ANFP. Imagen: Photosport

En Perú a Alianza Lima le suspendieron su partido previo a la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. La U quiere hacer lo mismo en Chile, pero no ha recibido una respuesta positiva desde el organismo que rige al fútbol nacional. Por ahora, el Superclásico sigue en pie.

“Pero la ANFP se ha aburrido de hacerle concesiones a los equipos. Entonces, si la U no quiere jugar, porque además está representando al fútbol chileno, me parece muy válido que no se juegue“, cerró Coke Hevia.