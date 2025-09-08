Universidad de Chile deja atrás toda la polémica con Independiente y se concentra en lo que será la llave ante Alianza Lima. La Copa Sudamericana oficializó la programación, incluyendo el estadio.

El Romántico Viajero clasificó a cuartos de final luego de la decisión de la Conmebol de descalificar al Rojo. Los Íntimos serán los rivales en la ronda de los ocho mejores, donde buscarán seguir avanzando en el torneo que supieron ganar en el 2011.

La programación de U. de Chile ante Alianza Lima

Para la llave de Universidad de Chile ante Alianza Lima, los Azules no podrán contar con el Estadio Nacional debido a que este recinto será usado para la Copa del Mundo Sub 20 que se realizará en el país. Por esta razón, estaba la duda de dónde ejercerían la localía los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Desde la Conmebol a través de la página de Instagram de la Copa Sudamericana, ya oficializaron la programación de la llave entre chilenos y peruanos. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre en Lima, a las 21:30 horas de Chile. La vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes, también a las 21:30 horas de Chile.

Respecto al estadio donde jugará Universidad de Chile, se confirmaron las especulaciones y finalmente el Romántico Viajero hará como dueño de casa en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Ahí los Azules se jugarán el paso a la semifinal.

Más allá de que Independiente ha anunciado que apelará a la decisión de la Conmebol de descalificarlos luego de los lamentables incidentes ocurridos en Avellaneda, por ahora la llave entre los Azules y los Íntimos no corre peligro de ser postergada.

El ganador entre Universidad de Chile y Alianza Lima tendrá que enfrentar al vencedor entre Fluminense y Lanús en la semifinal. Los dirigidos por Gustavo Álvarez se aferran al sueño de darle un nuevo título internacional al León.