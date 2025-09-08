La Supercopa entra en tierra de definiciones, donde la gran preocupación está en los trabajos que se realizan en el estadio Santa Laura para definir si se podrá jugar el encuentro.

Un choque entre Colo Colo vs. Universidad de Chile agendado para el domingo 14 de septiembre, a las 15.00 horas, donde ahora está todo en manos de las autoridades.

Fue el Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, quien manifestó que han estado revisando los trabajos de las torres de iluminación y comprometió una visita al reducto.

Por lo mismo, fue 24 horas quienes llevaron un dron hasta Independencia para ver en qué van los arreglos en Santa Laura, donde se puede ver, a simple vista, que todavía no están terminados.

Una de las imágenes aéreas de Santa Laura: FOto: 24 horas / TVN.

¿Qué trabajos hay en el estadio Santa Laura?

En el estadio Santa Laura se trabaja en las nuevas torres de iluminación que tendrá el recinto de Unión Española, un trabajo que difícilmente esté terminado para el fin de semana, cuando se juegue la Supercopa.

Por lo mismo, la idea es tapar las zonas de trabajo, a pesar de que habrá materiales de construcción, en algo que deben revisar las autoridades para definir si dan la luz verde para jugar el compromiso.

En las escenas se puede ver los hoyos que están trabajando, lo que puede ser un riesgo para los hinchas, más allá de que quieran dejar esas zonas como prohibidas para los hinchas.

Quedará en manos de las autoridades, aunque desde la ANFP confirman que todo avanza para que se pueda jugar la Supercopa sin problemas el fin de semana.

Mira el video: