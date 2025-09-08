Agustín Iglesias ha tomado un rol protagonista en la pelea por evitar la Supercopa en la comuna de Independencia, programada para el domingo en el estadio Santa Laura.

El alcalde de la comuna se ha negado rotundamente al partido de Colo Colo vs. Universidad de Chile en la Plaza Chacabuco, donde asegura que el reducto todavía está en obras que puede traer problemas.

Así lo hizo saber en un nuevo comunicado de prensa, donde pide a las autoridades que vayan a ver los trabajos que no están terminados, lo que impide que se pueda jugar.

En ese sentido, aportó con imágenes aéreas del Santa Laura, donde se ve que se sigue trabajando en las torres de iluminación, por lo que pide que se revise el permiso.

Los trabajos de las torres de iluminación en Santa Laura: son cuatro torres.

¿Qué pasa con el estadio Santa Laura por la Supercopa?

El alcalde Agustín Iglesias hace un desesperado llamado a las autoridades para que puedan resolver, luego de una inspección al estadio Santa Laura si se juega la Supercopa entre Colo Colo vs Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“El subsecretario del Interior y el delegado presidencial aún no han venido al estadio a constatar la situación en terreno. Hoy el recinto sigue con obras en ejecución, lo que hace imposible asegurar la seguridad de vecinos, hinchas y trabajadores. Tal como señaló el propio ministro Cordero: mientras existan faenas dentro del estadio, no están dadas las condiciones para jugar la final de la Supercopa”, señaló Iglesias.

“Quiero ser muy claro: si ocurre algún incidente, quienes deberán responder son el delegado presidencial y la ANFP. Como alcalde, no puedo mirar hacia el lado frente a un riesgo evidente para la seguridad de nuestra comuna”, detalló.

Revisa fotografías:

Publicidad

Publicidad