Hace un año, exactamente, Cristóbal Campos, portero de San Antonio Unido, sufría un feo accidente automovilístico. El ex Universidad de Chile transitaba la Ruta 78, cuando perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra las barreras de contención.

A la postre, ese accidente le costó al meta la amputación de uno de sus pies. El largo trayecto de 365 días transcurrido desde entonces, tienen a un Campitos renovado, con las esperanzas puestas en su futuro futbolístico.

Sin embargo, no siempre fue así. Pese a que, aparentemente, tenía el apoyo del presidente del SAU, Guillermo Lee, el meta transitó momentos oscuros.

La especulación también viene en medio de la tragedia

Por ese entonces, Cristóbal Campos era el guardameta titular de San Antonio Unido. Más allá de la tragedia, su accidente también repercutió en la plantilla, donde hubo que hacer movimientos en la portería. Sin embargo, hubo acciones deshonrosas que impactaron al presidente del SAU.

“Desafortunadamente el día del accidente de Cristóbal… ¡no me van a creer! Me llamaron un par de representantes para ofrecerme arquero. Yo no lo podía creer, que esta gente me llamara”, declaró, por ese entonces Lee, al programa Marca Personal de radio La Metro.

“Los mandé donde ni te lo puedes imaginar dónde. Me decían: ustedes están peleando el campeonato y van a necesitar un arquero. Les dije: yo prefiero bajar a cuarta división, prefiero ser desafiliado, pero jamás reemplazaría a mi arquero en esas circunstancias”, sentenció el presidente de San Antonio Unido, que se lamentó por la especulación en medio de la tragedia.

Lo más terrible es que el propio Lee, tan indignado con lo sucedido, ofreció un sueldo vitalicio para Cristóbal Campos. Y, según palabras del propio arquero, eso nunca se concretizó.

¿Qué dijeron desde la asociación gremial de los representantes?

“Me enteré a través de las redes sociales. Leí la publicación del presidente de San Antonio Unido. Lo encuentro aberrante. No era el minuto ni la oportunidad. Son cosas que me molestan mucho. Que se aprovechen de una situación es terrible”, dijo, en aquel entonces, José Luis Carreño, fundador de la asociación gremial.

