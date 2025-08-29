Cristóbal Campos estuvo invitado a TNT Sports, para conversar sobre su presente en el programa Todos Somos Técnicos. Ahí fue consultado por Johnny Herrera sobre el apoyo recibido tras su accidente por la U. de Chile, el club en el que se formó.

Herrera tomó la palabra para consultarle “¿de la U nada? Yo sé que tú, tu mamá, tu papá quedaron muy molestos con la gente de la U después de cómo decantó tu salida, todos lo tenemos más que claro, lo hemos conversado muchas veces, un tema de representación y lo demás”.

Eso sí, pensó que eso pudo variar. “Pero hasta el día de hoy, ¿ni un llamado, ni un acercamiento, ni un contacto para colaborar en algo? Aunque sea un llamado muchas veces para la galucha, para dejar tranquila a la gente”.

“Estos huevones son mandado a hacer para mandarte a buscar y mostrar como que hicieron algo. Que te den un reconocimiento y te aplauda todo el estadio no les cuesta nada, porque el cariño siempre va a estar”, decía Johnny.

Campos dijo que ningún dirigente de la U se contactó con él cuando lo homenajearon

La respuesta de Campos a Johnny

Campos le respondió a Herrera. “Me pasó eso. El homenaje este que hicieron, en que me invitan al Nacional. Me entero por una persona que trabaja adentro, pero de otro medio, que es más amigo que un trabajador o parte de lo formal que correspondía de parte de un dirigente. Me enteré por otro lado”, explicó.

Luego Campos indican que “me dicen debes estar tal día a tal hora y entré al estadio, era la primera vez que pisaba el Nacional de hecho. Pero con Clark, Mayo o la gente con la que estaba antes, no he tenido ningún tipo de contacto”.

Una explicación que fue como un disparo al corazón para Johnny Herrera, por la manera tan fría en el que el club de sus amores se portó con el joven portero tras su grave accidente.

“Eso habla realmente lo que son ese tipo de personas que están a cargo hoy en el club compadre, tristemente”, sentenció mientras se tomaba la cara demostrando mucha amargura.

