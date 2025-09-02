Corría el 2 de septiembre de 2024 y una terrible noticia sacudía al fútbol chileno por la mañana. Cristóbal Campos sufría un accidente automovilístico, el cual le provocó la amputación de su pie izquierdo.

Durante este año y tras un largo proceso de rehabilitación, el propio Campitos confesó en TNT Sports que sufría depresión y en aquella jornada quiso quitarse la vida en su auto.

Por eso, a un año de haber protagonizado en choque, el arquero formado en U de Chile compartió una emotiva de cómo cambió su vida desde ese 2 de septiembre, dejando un mensaje a las personas en materia de salud mental.

Cristóbal Campos: “El put… día que lo cambió todo”

Cristóbal Campos posteó un largo texto en sus redes sociales contando lo que ha sido su experiencia luego del accidente, donde posteriormente confesó que quiso quitarse la vida.

“A un año de vivir lo más difícil, lo más terrible, lo más doloroso que había podido sentir físicamente y emocionalmente. La vida se trata de decisiones, he aprendido a vivir a sanar, a mejorar como persona”, partió relatando.

Fue ahí que Campitos hizo un llamado a la gente a hablar y tratarse en materia de salud mental. El meta le pidió a las personas que se “valoren, quiéranse, hagan lo que aman, lo que les apasione y nunca dejen de creer en sí mismos, nadie va a venir a hacer por ti lo que tú no quieras hacer por ti mismo”.

“Jamás se dejen manipular, que los hagan sentir menos, no se guarden cosas y el único perdón verdadero es el de Dios”, cerró, en parte del extenso mensaje que dejó en sus redes.

El emotivo post de Campitos:

