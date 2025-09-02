Corría el año 2024 y además del clásico “¿Te pusiste nerviosa?”, Carlos Palacios era viral por un viral coqueteo en una entrevista con Camila Campos, la ex de Alexis Sánchez.

La actual conductora de TNT Sports se sonrojó frente a las cámaras tras el piropo del ex Colo Colo diciéndole que “tienes bonitos ojos”. Los memes y las reacciones no se hicieron esperar, aunque hoy no tuvo final feliz la historia.

“No sé si hubo onda, él tiene 24 y yo 36. Me cayó tan bien que si esto avanza en una amistad sería bacán ser amigos. Él es muy simpático, aterrizado, caballero, muy prudente, sencillo y no tiene la cabeza en las nubes”, dijo hace poco la mujer a LUN.

El “desprecio” de Carlos Palacios a Camilísima

Camila Campos, conocida como Camilísima, contó la última arista del caso con Carlos Palacios, con quien siguió en contacto tras la entrevista. Eso sí, desclasificó la drástica postura del jugador de Boca.

“Me sacó de Instagram, me tenía en ‘Mejores amigos’, pero ahora me dejó de seguir”, partió diciendo la comunicadora en reciente entrevista con La Firme de La Cuarta.

Pese al repentino distanciamiento de la Joya, Camilísima tuvo palabras de halago para el ex albo diciendo que “A lo mejor encontró el amor, no sé, cuentan por ahí”.

Camilísima.

“Le tenía mucho cariño, de verdad, hasta hoy. Para mí, es un cabro con mucho talento y con una vida por delante. Yo podría ser la mamá de Carlitos Palacios, lo pude haber tenido a los 14 o 15, ¡imagínate!”, cerró.

