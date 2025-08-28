Es tendencia:
Superclásico

Cristóbal Campos lapidario con Colo Colo en el Superclásico: “Pueden salvar el año”

El portero se sinceró y sin cassette afrontó lo que será el duelo entre albos y azules este 31 de septiembre.

Por Felipe Pavez Farías

Campos recalcó que la presión la tiene Colo Colo en el Superclásico
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTCampos recalcó que la presión la tiene Colo Colo en el Superclásico

El Superclásico 198 ya se empieza a palpitar en la Liga de Primera. Colo Colo y Universidad de Chile animarán el partido más importante de la fecha. Lo que podrá marcar un antes y un después para ambos elencos. 

La U busca acortar distancia con Coquimbo Unido y un nuevo triunfo en el Estadio Monumental será clave para seguir en carrera por el título. Mientras que los albos van por los tres puntos para recién acercarse a puestos de copas internacionales para el 2026.  

Por lo mismo, el duelo pactado para el 31 de agosto promete ser de alto calibre. Lo que abordó Cristóbal Campos, que con la camiseta del Romántico Viajero tuvo que enfrentar en más de una ocasión a los albos. 

La presión sobre Colo Colo en el Superclásico 198

El tema es que el golero se sacó el cassette y fue lapidario con Colo Colo en el Superclásico que se avecina. A tal punto que recalcó que para los albos será prácticamente la forma de salvar el año. 

Van a ir con los dientes apretados, a buscar el resultado como sea”, indicó de entrada al ser consultado en Todos Somos Técnicos. Incluso le llevó la contra a Johnny Herrera quien recalcó que el partido del domingo no salva la mala campaña que ha llevado Colo Colo en el 2025.

Campitos recalcó que Colo Colo tiene la presión de salvar este 2025 del centenario. Foto: Photosport

Campitos recalcó que Colo Colo tiene la presión de salvar este 2025 del centenario. Foto: Photosport

Va a ser un partido complicado, se siente la presión en el Monumental. Yo creo que es la posibilidad de salvar el año. Pueden conseguir algo importante. Tienen que sacar el resultado positivo”, recalcó Campos pasándole toda la presión a la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez.

Los históricos de Colo Colo además deberán tener en cuenta que de no ganar se meterán en la historia ya que por primera vez habrán perdido todos los clásicos en una temporada.  

