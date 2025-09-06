Universidad de Chile está en cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro azul fue favorecido por la dictaminación de la Conmebol, tras los incidentes de Avellaneda. Independiente, ya es pasado.

El presente, o por lo menos el futuro próximo, de la U es Alianza Lima. Los dirigidos por Néstor Gorosito se mantenían atentos al veredicto, considerando que de su resolución venía el siguiente rival.

Los Grones clasificaron a los cuartos de final tras dejar fuera a Gremio de Porto Alegre, tras un empate en Brasil. Precisamente, en las visitas es que los peruanos han sacado mejor provecho. En Libertadores empataron con Sao Paulo, con Olimpia y le ganaron a Deportes Iquique. Para la llave de octavos, se define en Chile.

¿Dónde se jugará la vuelta de los cuartos de final entre la Universidad de Chile y Alianza Lima?

Era un misterio hasta hace poco. Universidad de Chile manejaba tres escenarios para la vuelta de los cuartos de final. Esto, debido a que el Nacional no podrá ser ocupado, en medio del desarrollo del Mundial Sub-20.

Viña del Mar, Talcahuano y Coquimbo eran las ciudades que se manejaban desde el elenco azul. Finalmente, los dirigidos por Gustavo Álvarez viajarán a la Cuarta Región.

Independiente y la Universidad de Chile, en la trágica noche de agosto | Getty Images

Tal como señaló Marco Escobar de DSports, el duelo definitorio de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará en el Sánchez Rumoroso. Está programado para las 21.30 horas.

¿Cuándo se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Será el jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que la vuelta está pactada para el jueves 25 a las 21:30 en estadio todavía a definir.

