Independiente de Avellaneda sufre un nuevo revés tras quedar descalificado de la Copa Sudamericana. Es que ahora le cuadro trasandino está obligado a pagar un millonario monto por una polémica transferencia.

Es que la caída ante Universidad de Chile remeció las bases del club. Pero este miércoles se confirmó un nuevo golpe al “Rey de Copas”. Lo que tiene relación con las arcas del club.

ver también Polémico periodista argentino apunta a los verdaderos culpables tras eliminación de Independiente

Según informó la justicia trasandina, Independiente está obligado a pagar la cifra de 550 mil dólares a San Telmo. ¿El motivo? La transferencia de Alan Franco al Atlanta United de la MLS. Traspaso que se registró en 2021 y por la cifra de 2,8 millones de dólares.

El nuevo revés de Independiente

El tema es que el Rojo quiso hacer gato por liebre y omitió el pago al club del ascenso por los derechos deformación. Ante esto, los formadores de Franco decidieron llevar la causa a tribunales.

Tras una extensa disputa, finalmente la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó que se pague el monto mencionado. Inclusive dicha cifra incluye el interés del 7% ya que el tema comenzó en 2021 por el no pago justamente de Independiente.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Según La Gaceta, Independiente decidió pasar por alto el pago chuteando para después su cancelación. Hasta que se hizo obligatorio por las autoridades según el decreto que publicó el Poder Judicial.

Pero esto es un nuevo golpe para la gestión de Néstor Grindetti, quien ya sufrió la eliminación ante la U y el papelón que registró en Conmebol a horas de lo ocurrido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.