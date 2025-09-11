La imagen de seguidores de U. de Chile siendo empujados al vacío por barristas de Independiente causó impacto en el mundo. Uno de los afectados recibió una linda visita de históricos azules.

El partido entre el Romántico Viajero y el Rojo debió ser cancelado por los serios incidentes que ocurrían en la tribuna visitante del Estadio Libertadores de América. Con el correr de los minutos, se supo de la barbarie que sucedía en Avellaneda.

La visita de los históricos de la U

Muchos de los hinchas de Universidad de Chile que vivieron la noche de violencia en Argentina, fueron a parar a centros de salud en Buenos Aires debido a las heridas que sufrieron. Uno de los más afectados fue Gonzalo Alfaro, calerano de 33 años.

Alfaro fue uno de los seguidores que fue empujado por los barristas de Independiente desde la tribuna visitante. El hincha de la U estuvo en riesgo vital y todo el planeta azul le envió fuerza para salir de esa difícil situación. Hoy sigue su recuperación ya en Chile.

Si bien ya han pasado varios días desde ese traumático 20 de agosto, para Gonzalo Alfaro será un recuerdo imposible de olvidar. Un grupo de históricos jugadores de Universidad de Chile lo quisieron acompañar en este complejo momento.

Sergio “Superman” Vargas, José “Pepe” Rojas, Horario “Carepato” Rivas y Mauricio Aros, entre otros, fueron parte de la delegación de los ídolos del Romántico Viajero que compartieron un bonito momento con Gonzalo Alfaro.

“Visitando a uno de los nuestros que sufrió la barbarie en Avellaneda”, escribió en Instagram Pepe Rojas. Alfaro pudo compartir con leyendas a las que muchas veces estuvo alentando desde el tablón, con quienes logró sonreír después de pasar por un infierno en Avellaneda. Bonito gesto de los históricos azules.