Tras una larga esperada, finalmente este domingo 14 de septiembre se jugará la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz y Gustavo Álvarez lucharán por el trofeo en un nuevo clásico del fútbol nacional.

Esta será una final diferente, ya que el Santa Laura tendrá un aforo reducido de 9950 personas y solamente pudieron comprar entradas personas mayores de 55 años y quienes estén registrados en el sistema de Jugadores y CT del futbol Joven de cada club.

La formación de Universidad de Chile para la Supercopa

Una de las grandes sorpresas de esta formación es el regreso de Gabriel Castellón a la portería, que se viene recuperando de una lesión muscular, y también la titularidad de Marcelo Díaz.

Otro nombre que llamó la atención fue Guerra, quien le ganó el lugar a Rodrigo Contreras para reemplazar a Lucas Di Yorio, quien fue operado recientemente. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez también sufre las bajas de Israel Poblete y Nicolás Ramírez, ambos por un desgarro muscular isquiotibial.

Lea Fernández tampoco aparece en la oncena titular tras ser parte durante largo tiempo de la formación titular.

Este es el 11 titular de los azules para la Supercopa. Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano, en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

¿A qué hora es la Supercopa y cuál es el premio?

El esperado duelo entre los azules y los albos comenzará a las 15:00 horas de este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Quien resulte ganador de este esperado encuentro se quedará con el 50% de la recaudación del partido, mientras que el perdedor se llevará el 20%. Las autoridades del fútbol recibirán el otro 20%.

