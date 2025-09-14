Quedan apenas unas horas para la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile por fin se juegue. El Estadio Santa Laura está a la espera que ambos campeones del 2024 se vean las caras y con Arturo Vidal como protagonista.

Por el lado del Cacique, además, se vivirá el esperado debut del argentino Fernando Ortiz como entrenador. Curiosamente, en este partido el DT de 47 años, que nunca ha ganando un título como entrenador, podría sumar su primer trofeo en el comienzo de su ciclo en el Monumental.

Para eso ya define la formación inicial que no contaría con el King desde el primer minuto. Una absoluta sorpresa para propios y ajenos, donde el extécnico del América está dando oportunidades a varios juveniles.

ver también Supercopa: Las sorpresivas formaciones de Colo Colo vs Universidad de Chile en el Santa Laura

¿Cómo le ha ido a Colo Colo con Arturo Vidal de suplente?

Tal como mencionamos, Arturo Vidal asoma desde la banca de suplentes para el duelo de la Supercopa ante Universidad de Chile en el estadio Santa Laura, en la formación más probable.

Esta es una nueva ocasión que el King en la temporada 2025 está en las alternativas por parte del Cacique, y la primera en la era Fernando Ortiz desde su llegada.

ver también Rema desde atrás: Arturo Vidal no tiene un lugar asegurado en el Colo Colo de Fernando Ortiz

Hubo dos ocasiones, eso sí, donde Arturo Vidal comenzó desde la banca, entrando en el segundo tiempo, y en particular cuando Jorge Almirón era el estratega albo. De hecho, fue de local ante Palestino el 27 de marzo por la Liga de Primera y luego ante Deportes Limache por la Copa Chile.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal no tiene camiseta de titular en Colo Colo con Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo.

¿Saldo? Un empate y una derrota. Ante los árabes en el Monumental, el King ingresó en el 59′ por Víctor Felipe Méndez, cuando el marcador estaba en contra por 1-0 obra de Junior Marabel. Luego de su ingreso, el Cacique lo igualó con Alexander Oroz al 64′.

Sin embargo, ante los Tomateros fue un descalabro. Arturo Vidal ingresó en el 63′ por Claudio Aquino, cuando las cosas ya iban 2-1 en contra, tras las anotaciones de Daniel Castro y César Pinares, para terminar con un 4-1 y eliminación de Copa Chile.

Publicidad

Publicidad

ver también “Tiene claro…”: plantel de Colo Colo saca la voz por las duras prácticas con Fernando Ortiz

¿Cuál es la probable formación de Colo Colo para la Supercopa?

Según da cuenta DaleAlbo, Arturo Vidal no está dentro de la oncena titular que irá a pelear el trofeo ante los azules. Incluso, esta no es la única novedad, puesto que en delantera aparece otro nombre.

Ese es Leandro Hernández, quien partiría del arranque acompañando a Lucas Cepeda y Claudio Aquino, junto a Javier Correa quien tomaría las riendas del ataque.

Así, la formación de Colo Colo para la Supercopa sería con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez y Vicente Pizarro como volantes de corte; más adelantados Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández, para dejar en delantera a Javier Correa.

Publicidad