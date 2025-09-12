Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa 2025

Colo Colo vs. Universidad de Chile: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por la Supercopa

Albos y Azules se enfrentan este fin de semana en el Estadio Santa Laura.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile vs. Colo Colo, por la Supercopa 2025.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTUniversidad de Chile vs. Colo Colo, por la Supercopa 2025.

Este fin de semana se jugará la Supercopa de Chile 2025, torneo que enfrenta a los campeones de la temporada pasada, Colo Colo vs. Universidad de Chile y que ha tenido una serie de cuestionamientos a lo largo del año.

La situación no fue sencilla, ya que la ANFP batalló contra los dirigentes de la U, como también con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, porque el recinto elegido es el Estadio Santa Laura. Sin embargo, tras largos idas y vueltas, el duelo entre Albos y Azules se jugará este domingo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. U. de Chile y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura por la Supercopa de Chile 2025.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 23 Liga de Primera 2025

ver también

¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 23 Liga de Primera 2025

A través de los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Lee también
“Total normalidad”: El pacto tras la Supercopa entre Colo Colo y la U
Chile

“Total normalidad”: El pacto tras la Supercopa entre Colo Colo y la U

Sufre Gustavo Álvarez: las 3 importantes bajas de la U para la Supercopa
U de Chile

Sufre Gustavo Álvarez: las 3 importantes bajas de la U para la Supercopa

¿Dónde ver ONLINE Colo Colo vs. U. de Chile en la Supercopa?
Colo Colo

¿Dónde ver ONLINE Colo Colo vs. U. de Chile en la Supercopa?

Aprovechó el taco brillante de Alexis y quedó loco: "Me la tocó..."
Alexis Sánchez

Aprovechó el taco brillante de Alexis y quedó loco: "Me la tocó..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo