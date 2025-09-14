Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa de Chile

El especial ambiente de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile: Público Sub 55

Una de las restricciones particulares que tiene la Supercopa es el público: solo mayores de 55 años podían comprar entradas, como integrantes de ambos clubes.

Por Miguel Gutiérrez

El ambiente particular que se vive en la Supercopa en el Santa Laura.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl ambiente particular que se vive en la Supercopa en el Santa Laura.

Todo listo y todo dispuesto. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague: la Supercopa de Chile se pone en disputa desde las 15:00 hrs en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo y Universidad de Chile saltan a la cancha en Independencia para buscar un título que debía ser el primero de la temporada 2025. Sin embargo, el ambiente es muy particular.

En la previa uno de los temas fue la venta de entradas: solo mayores de 55 años de ambas hinchadas, al igual que integrantes de los clubes involucrados, podían acceder a la venta.

Colo Colo vs U de Chile – Minuto a minuto, resultado y dónde ver la Supercopa 2025

ver también

Colo Colo vs U de Chile – Minuto a minuto, resultado y dónde ver la Supercopa 2025

El ambiente Sub 55 que se toma la previa de la Supercopa

Según informó la propia ANFP, la Supercopa tenía vendidas apenas mil entradas, de las más de 9.950 que se pusieron a disposición, lo que generó que Santa Laura tenga un especial escenario.

Cabros, la Supercopa no prendió: Filtran las poquísimas entradas vendidas para Colo Colo vs U de Chile

ver también

Cabros, la Supercopa no prendió: Filtran las poquísimas entradas vendidas para Colo Colo vs U de Chile

Los medios de comunicación presentes en Independencia, entre ellos RedGol, han ido compartiendo las postales que deja la previa de Colo Colo y Universidad de Chile.

Por ejemplo, los primeros en llegar al Santa Laura para la Supercopa fueron los forofos azules, que lejos del peculiar ambiente, pusieron algo de color a este extraño partido.

Publicidad
Los guardias dispuestos para la seguridad de la Supercopa, con presencia de un particular público: mayores de 55 años. Foto: Andres Pina/Photosport

Los guardias dispuestos para la seguridad de la Supercopa, con presencia de un particular público: mayores de 55 años. Foto: Andres Pina/Photosport

Un hincha de Universidad de Chile espera por la Supercopa en el Santa Laura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Un hincha de Universidad de Chile espera por la Supercopa en el Santa Laura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tweet placeholder
Publicidad

El ambiente sobre 55 años en Santa Laura

Nuestro ágil Cristián Fajardo se encontró con uno de los pocos hinchas de Colo Colo que podrá decir presente en Santa Laura y por particulares razones. “Los niños no deben tener una rivalidad entre los equipos, sino que vengan a disfrutar”, comentó al micrófono de RedGol.

En nuestro Instagram publicamos una fotografía que marca el ambiente de la Supercopa. Un solitario hincha de la U comiendo, y a lo lejos un guardia. Los comentarios de ustedes no se hicieron esperar.

“La decadencia de nuestro fútbol es muy triste”, comentó un usuario. “Que tristeza mas grande nuestro futbol, esta muerto en todas sus facetas”, dijo otro en la publicación. “El futbol dejó de ser una fiesta que rato”, señaló otra cuenta en nuestro perfil.

Publicidad
Lee también
Minuto a minuto: Colo Colo y la U definen la Supercopa de Chile
Chile

Minuto a minuto: Colo Colo y la U definen la Supercopa de Chile

Lejos de Almirón: nuevo cambio de Ortiz en Colo Colo impacta a hinchas
Colo Colo

Lejos de Almirón: nuevo cambio de Ortiz en Colo Colo impacta a hinchas

Vidal suplente: ¿Cómo le ha ido a Colo Colo con el King en banca?
Colo Colo

Vidal suplente: ¿Cómo le ha ido a Colo Colo con el King en banca?

Estuvo a medias en La Roja, perdió a su DT y recibe críticas: "Paupérrimo"
Internacional

Estuvo a medias en La Roja, perdió a su DT y recibe críticas: "Paupérrimo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo