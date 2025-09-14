Todo listo y todo dispuesto. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague: la Supercopa de Chile se pone en disputa desde las 15:00 hrs en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo y Universidad de Chile saltan a la cancha en Independencia para buscar un título que debía ser el primero de la temporada 2025. Sin embargo, el ambiente es muy particular.

En la previa uno de los temas fue la venta de entradas: solo mayores de 55 años de ambas hinchadas, al igual que integrantes de los clubes involucrados, podían acceder a la venta.

ver también Colo Colo vs U de Chile – Minuto a minuto, resultado y dónde ver la Supercopa 2025

El ambiente Sub 55 que se toma la previa de la Supercopa

Según informó la propia ANFP, la Supercopa tenía vendidas apenas mil entradas, de las más de 9.950 que se pusieron a disposición, lo que generó que Santa Laura tenga un especial escenario.

ver también Cabros, la Supercopa no prendió: Filtran las poquísimas entradas vendidas para Colo Colo vs U de Chile

Los medios de comunicación presentes en Independencia, entre ellos RedGol, han ido compartiendo las postales que deja la previa de Colo Colo y Universidad de Chile.

Por ejemplo, los primeros en llegar al Santa Laura para la Supercopa fueron los forofos azules, que lejos del peculiar ambiente, pusieron algo de color a este extraño partido.

Publicidad

Publicidad

Los guardias dispuestos para la seguridad de la Supercopa, con presencia de un particular público: mayores de 55 años. Foto: Andres Pina/Photosport

Un hincha de Universidad de Chile espera por la Supercopa en el Santa Laura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El ambiente sobre 55 años en Santa Laura

Nuestro ágil Cristián Fajardo se encontró con uno de los pocos hinchas de Colo Colo que podrá decir presente en Santa Laura y por particulares razones. “Los niños no deben tener una rivalidad entre los equipos, sino que vengan a disfrutar”, comentó al micrófono de RedGol.

En nuestro Instagram publicamos una fotografía que marca el ambiente de la Supercopa. Un solitario hincha de la U comiendo, y a lo lejos un guardia. Los comentarios de ustedes no se hicieron esperar.

“La decadencia de nuestro fútbol es muy triste”, comentó un usuario. “Que tristeza mas grande nuestro futbol, esta muerto en todas sus facetas”, dijo otro en la publicación. “El futbol dejó de ser una fiesta que rato”, señaló otra cuenta en nuestro perfil.

Publicidad